Chaima Zahraoui logra el bronce en el Nacional de taekwondo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La deportista del Club Taekwondo León, Chaima Zahraoui Rahim, ha conseguido la medalla de bronce en la categoría júnior de —49 kg después de realizar cuatro combates, cediendo por pequeños detalles en semifinales contra la que se proclamaría posteriormente campeona de la categoría. A esta medalla nacional júnior hay que sumarle los 4 oros y 1 plata en campeonatos de España anteriores así como su medalla de oro en el Campeonato de Europa cadete de la temporada pasada y su triunfo en el Grand Prix Final de Europa de Bucarest como eventos más destacados, recibiendo el premio a la mejor cadete de Europa.