El Bembibre Hockey necesita un buen resultado ante el Manlleu

Publicado por Javier Pérez Creado: Actualizado:

El Bembibre Hockey afronta este miércoles día 10, su encuentro ante el Martinelia Manlleu (Pabellón Municipal de Manlleu, 21.00 horas). La décimo primera jornada de la OK Liga Iberdrola depara una visita muy incómoda para las bercianas en una de las pistas más duras de la competición.

Las rojigualdas llegan al partido en una buena racha de juego y compitiendo en Champions a muy buen nivel, aunque su última derrota se produjo esta pasada jornada en casa del Fraga en Huesca y por la mínima (1-0).

Por su parte, las de Don Carlos Figueroa llegan heridas en su orgullo tras la derrota en el Bembibre Arena contra el Telecable Gijón, y buscan en ese sentimiento un plus en la motivación y energía para afrontar la dureza del envite. Las Águilas siguen manteniendo el mejor ataque de la liga aunque los goles encajados en los dos últimos partidos, han bajado el listón defensivo, la actitud y compromiso del equipo siguen a flor de piel.

En el apartado histórico entre ambos clubes, la situación está bastante equilibrada aunque el Manlleu ha ganado en dos ocasiones, ambas en la pasada campaña, las Águilas han logrado un empate a domicilio y una victoria en casa. El buen momento de cara al gol de Txell Gimeno y de Carla Castro con las apariciones tanto de Joana Xicota y de Bea Várzeas, promete un duelo espectacular.