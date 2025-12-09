Cultural Leonesa-Levante, cruce de dieciseisavos a partido único en el Reino

La Cultural se medirá al Levante en dieciseisavos de final de la Copa del Rey.DL

La Cultural se cruza con el Levante en dieciseisavos de final de la Copa del Rey, a partido único el 16 ó 17 de diciembre en el Reino. El colista de Primera División llevará cinco años después de nuevo al estadio leonés a un equipo de la máxima categoría en la Copa del Rey, tras la campaña en la que los leoneses lograron apear al Atlético de Madrid (2-1) en una eliminatoria épica, y posteriormente poner contra las cuerdas al Valencia, con el que igualaron (0-0) antes de caer en la tanda de penaltis.

Frente al conjunto de Diego Pablo Simeone fueron capaces de superarle un 24 de enero de 2020 con los tantos de Julen Castañeda y Sergio Benito, actual delantero de la Ponferradina, remontando el logrado por el argentino Ángel Correa.

El conjunto de José Ángel Ziganda, tras apear al Tropezón (1-3) y al Andorra (4-2), se cruzará en el camino con el equipo granota, que tan solo ha sumado dos victorias en la actual temporada y que recientemente destituyó al técnico Julián Calero, padre del jugador culturalista Iván.

La Cultural tendrá una nueva oportunidad de hacer historia en una ronda, de nuevo a partido único, que se decidirá en campo propio, donde precisamente los leoneses se están mostrando menos fiables con tan solo dos triunfos ligueros ante Mirandés (3-2) y Málaga (1-0), frente a la contundencia mostrada a domicilio en Segunda División con cinco victorias.

Por el feudo culturalista ya han pasado también en ediciones anteriores de la Copa del Rey el Real Madrid y el Barcelona, aunque en ambos casos los equipos grandes superaron la eliminatoria, disputadas a doble partido, ya con una victoria en el Reino de León.