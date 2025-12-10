Entre 15 y 35 euros por ver el Cultural-Levante de Copa del Rey en el Reino de León

Ya hay precios oficiales para el duelo de dieciseisavos de Copa del Rey entre la Cultural y el Levante, un partido que se disputará el miércoles 17 de diciembre en el Reino de León desde las 19.00 horas.

A pesar de la paupérrima entrada que ya se registró en la anterior eliminatoria copera contra el Andorra -poco más de 3.000 aficionados- la directiva de la Cultural no tendrá ningún gesto con los precios, para la mayoría de socios de 20 euros y 15 para aquellos que ya acudieron al duelo con los andorranos. Las entradas infantiles cuestan 5 euros. Sea como fuera todos los socios pasarán por caja.

En cuanto a los aficionados que no sean socios, los precios oscilan entre los 25 euros a los 35 euros (dependiendo de la zona del estadio) y 10 a 15 las infantiles.

A partir del lunes, la venta de entradas se abrirá para todo el público, con un límite de 4 entradas por persona, también en la Tienda Oficial del club. Las localidades serán nominativas, por lo que será necesario aportar nombre, apellidos y DNI en el momento de la compra.

El miércoles 17 de diciembre, día de partido, se seguirán vendiendo entradas en la Tienda Oficial en su horario habitual y se abrirán las taquillas para todo el público en general, desde las 17-00 horas. Además, desde este jueves, estará habilitada la venta online.