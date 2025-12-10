Entre 15 y 35 euros por ver el Cultural-Levante de Copa del Rey en el Reino de León
Todos los socios tendrán que pasar por caja si quieren ver la eliminatoria
La Cultural sube los precios de forma general para este encuentro
Ya hay precios oficiales para el duelo de dieciseisavos de Copa del Rey entre la Cultural y el Levante, un partido que se disputará el miércoles 17 de diciembre en el Reino de León desde las 19.00 horas.
A pesar de la paupérrima entrada que ya se registró en la anterior eliminatoria copera contra el Andorra -poco más de 3.000 aficionados- la directiva de la Cultural no tendrá ningún gesto con los precios, para la mayoría de socios de 20 euros y 15 para aquellos que ya acudieron al duelo con los andorranos. Las entradas infantiles cuestan 5 euros. Sea como fuera todos los socios pasarán por caja.
En cuanto a los aficionados que no sean socios, los precios oscilan entre los 25 euros a los 35 euros (dependiendo de la zona del estadio) y 10 a 15 las infantiles.
A partir del lunes, la venta de entradas se abrirá para todo el público, con un límite de 4 entradas por persona, también en la Tienda Oficial del club. Las localidades serán nominativas, por lo que será necesario aportar nombre, apellidos y DNI en el momento de la compra.
El miércoles 17 de diciembre, día de partido, se seguirán vendiendo entradas en la Tienda Oficial en su horario habitual y se abrirán las taquillas para todo el público en general, desde las 17-00 horas. Además, desde este jueves, estará habilitada la venta online.