Una temporada que transita por escenarios peores de los esperados

No es la mejor temporada de caza menor en Castilla y León. Ni mucho menos. Y en la provincia tampoco se puede decir que ese panorama cambie a mejor. Con un suspenso, una nota que anda a caballo del aprobado y el suspenso y un aprobado, aunque holgado, aprobado a secas, el balance no parece responder a las previsiones que en algún sentido apuntaban a que esos brotes verdes pudieran tener un acompañamiento sobre el terreno.

Por delante queda mes y medio, pero el panorama no va a cambiar de manera notable en ese tiempo. Tal vez pueda incluso verse menos favorable.

Y es que la perdiz, la esperanza para que los datos siempre en clave positiva del conejo se vieran acompañados, no está cumpliendo esas previsiones que apuntaban a un mejor ejercicio que el pasado. Verlas se han visto aunque en menor cifra de la deseada. Y también de una manera más irregular con lugares en los que su presencia no es que sea testimonial sino nula. Y otros en los que han caido algunas perchas con varios ejemplares.

Lo que está claro es que si bien se apuntaba a una temporada que mejoraba a la precedente en este apartado y aunque así parece ser, ese paso adelante no ha sido el deseado.

Y como siempre con el conejo salvando la cara. Lo ha sido durante ub buen número de campañas y en esta parece que no va a ser una excepción. Con un aprobado alto es el encargado de nivelar una nota que apuntaba a un suspenso claro. No es que su población esté viviendo sus mejores años con cifras que en el pasado fueron mejor en algunos casos, pero al menos donde está presente garantiza jornadas de caza que finalizan con buenas sensaciones.

Eso sí, su presencia no es homogénea. Todo lo contrario, irregular y con variaciones importantes según sea una zona u otra.

Y para acabar con la nota más baja, la liebre. Otro año en negativo y ya van unos cuantos para una de las estrellas de la caza menor que parece haberse 'estrellado' en los últimos años y que no muestra signos de mejorar. Su suspenso es claro con una población cada vez más reducida hasta el punto de que en algunos cotos se ha prohibido su caza para evitar que esta desaparezca de ellos.

Toca esperar ahora a que puedan acometerse algunas soluciones para que esos números siempre en rojo alcancen otro color.

O lo que es lo mismo, la situación pueda revertirse a mejor por el bien de la propia liebre y también de la caza.