Caja Rural y la Cultural Deportiva Leonesa refuerzan su alianza con el impulso a la Liga Genuine

Caja Rural ha formalizado un nuevo acuerdo de colaboración con la Cultural y Deportiva Leonesa, enmarcado dentro del convenio anual que la entidad mantiene con el club y que refuerza la apuesta conjunta por el deporte, la inclusión y el desarrollo social en la provincia.

En el marco de este acuerdo global, ayer tuvo lugar la firma de la parte específica destinada a apoyar la participación del club en la LaLiga Genuine, la competición integradora impulsada por LaLiga para personas con discapacidad intelectual. La firma fue realizada por Nerea Luengos Celadilla en representación de Caja Rural,

y Domingo Rodríguez Rodríguez, Director Comercial de la Cultural y Deportiva Leonesa, durante un acto simbólico en el que se destacó la importancia de esta iniciativa para fomentar valores como el compañerismo, la igualdad y el respeto.

La Cultural y Deportiva Leonesa, entidad histórica y referente deportivo de la provincia, continúa consolidando su proyecto social a través de su equipo Genuine, que se ha convertido en un ejemplo de superación y orgullo para la afición y para toda la comunidad deportiva leonesa. Su presencia en esta competición supone un

paso más en la construcción de un deporte más diverso, accesible y comprometido.

Con esta colaboración, Caja Rural reafirma su firme compromiso con el deporte y con los valores que representa, impulsando proyectos que promueven la inclusión, la cohesión social y el desarrollo de hábitos saludables. La entidad mantiene una trayectoria de apoyo continuado a clubes, deportistas y actividades

que contribuyen al bienestar y al progreso del entorno en el que opera.