Diario de León

Las imágenes de una Cultural Leonesa siempre arropada en el Reino de León

Comunión perfecta en el estadio pero faltó la deseada victoria

Comunión perfecta en el estadio pero faltó la deseada victoriaÁNGELOPEZ

Ángel Fraguas
Publicado por
Ángel FraguasCoordinador de Deportes
León

Creado:

Actualizado:

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.

La Cultural animó a los suyos a muerte pero faltó el triunfo.ÁNGELOPEZ

La afición alentó al equipo en una tarde-noche de perros sin gol

tracking