Francisco Dorado 'vuela' sobre el barro en Villadangos del Páramo

Francisco Dorado demostró en el Rallysprint de Villadangos del Páramo su pericia para afrontar escenarios de alta exigencia, con barro incluido. Lo hizo de principio a fin para lograr el triunfo en una prueba con 64 protagonistas. Con tres tramos cronometrados por delante y unas condiciones de dureza añadidas por el agua y el barro, el piloto gallego lograba junto a su copiloto Andrea Lamas nada menos que hacerse con los tres scratch posibles liderando con el Skoda Fabia RS Rally2 la general.

ÁNGELOPEZ

En el primer tramo su tiempo de 11:03 le valía para hacerse con un primer puesto que no iba a ceder. Por detrás Nauffel Álvarez (Peugeot 106) a 57 segundos con Víctor Peña (Peugeot 206 RC) ocupando la tercera posición. En la segunda manga Dorado mejoraba tiempo y ampliaba la renta respecto a Peña que pasaba a ser segundo y Alfredo Sal (Citroën DS3) que entraba en acción. Para poner la guinda Dorado era el mejor en el tercer tramo para cerrar el rallysprint con un tiempo de 31:55. Peña era segundo dejándose casi tres minutos y Sal tercero a 3:14.

ÁNGELOPEZ

ÁNGELOPEZ