El Atético Mansillés suma un merecido y valioso punto frente al Palencia CF (1-1)

Empate de mucho valor para un Atlético Mansillés que llegaba a uno de los feudos inexpugnables y que consiguió salir vivo ante un rival de fuste como el Palencia CF (1-1).

El tanto postrero de Jairo Blanco le sirvió a los visitantes para volver ante un rival que salió desde el primer momento a por todas y que acabó por encontrarse con la horma de su zapato. Y es que el Atlético Mansillés nunca le dio la espalda al encuentro siendo capaz de sobreponerse al tanto de los locales para buscar una merecida igualada que llegaba a seis minutos de que se cumpliera el tiempo reglamentario.

PALENCIA CF 1

Unai, Marcos, Mongil, Rodri (Adrián Calvo, min 79), Botia (Víctor Díez, min 58), Canario, Iker, Miguelito, Mario Robles, Samu y Storlies.

ATLÉTICO MANSILLÉS 1

Álex, Lucas (Asier Fuentes, min 73), Nacho, Pani, Caba, Farago, Celada, Javi (Alejandro Bedia, min 58), Florin (Saúl Rodríguez, min 86), Del Valle (Alejandro González, min 73) y Jairo.

Goles: 1-0, min 57: Alberto Castaño; 1-1, min 84: Jairo Blanco. Árbitro: Víctor Laín Pérez. Mostró tarjeta amarilla a Luis Alberto Aguado, Miguel Ángel Portales, Jorge Calvo y Mario Robles por los palentinos y a Miguel Méndez, Diego Panigua y Saúl Rodríguez por los mansilleses. Incidencias: Estadio Nueva Balastera. Buena entrada para presenciar el partido de Liga.