La Robla corre y disfruta con su Marcha de BTT

Diversión, deporte, salud y naturaleza sobre dos ruedas por unos parajes espectaculares. Con esos ingredientes la Marcha Popular San Silvestre de la Robla completó una primera y exitosa edición.

En la línea de salida 70 participantes que dejaron patentes sus prestaciones en un trayecto con sendas, rutas y caminos que junto al asfalto dejaron contentos a todos. Lo importante no era llegar primero, sino disfrutar del recorrido diseñado desde el Club Ciclista Bernesga y el Ayuntamiento de La Robla como organizadores.

Uno de los objetivos de esta Marcha, que apunta a nuevas ediciones dado el resultado de la primera, era dar visibilidad a la zona por la que se va a disputar el próximo año la Vuelta a León BTT que tendrá precisamente en el municipio el epicentro de su desarrollo a lo largo de tres etapas.

Y el resultado no pudo ser mejor en una iniciativa que a pesar del frío no impidió a sus participantes disfrutar de la jornada sobre la bicicleta de montaña.

Y con la Navidad a la vuelta de la esquina con el distintivo de San Silvestre. Esta vez sobre las dos ruedas de la bicicleta. Y con salida desde la plaza de la Constitución de La Robla para transitar por Arcedo de Alba, Candanedo de Fenar y Fontanos de Torío y regresar de nuevo a La Robla tras 30 kilómetros con un desnivel de 490 metros. Un libro de ruta que sin duda alguna hizo disfrutar a todos los participantes. Algunos incluso a pensarse participar incluso en la Vuelta a león BTT de 2026 que tendrá también a varios de estos escenarios como recorrido.