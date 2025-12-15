José Enrique Villacorta moldeó el éxito español en el Europeo de Cross

El entrenador leonés del Club Universidad de León Sprint, José Enrique Villacorta, ha vuelto a escribir una página brillante en el deporte nacional con la actuación de sus atletas en el Campeonato de Europa de Campo a Través 2025, celebrado en Lagoa (Portugal), una de las citas más exigentes y prestigiosas del calendario continental de cross.

Villacorta no solo ha sido parte del equipo nacional, sino que ha llevado consigo a cuatro atletas del Team España: María Forero, Óscar Gaitán, Aarón Las Heras y Martín Segurola, quienes han contribuido de forma decisiva a que el combinado español sumara ocho medallas en distintas categorías, firmando su mejor actuación de siembre.

Los resultados de los deportistas que están bajo la dirección técnica de Villacorta:

María Forero: Campeona de Europa Sub23 y bronce por equipos

María Forero protagonizó una actuación excepcional al proclamarse campeona de Europa de cross en categoría sub23. Dominadora desde el inicio, Forero no solo conquistó el oro, sino que entró en la historia del atletismo español al convertirse en la primera mujer española en ganar el Campeonato de Europa de cross en dos categorías distintas.

Con un palmarés ya sobresaliente: oro sub20, plata sub23 y oro sub23, se sitúa también como la española con más medallas en la historia de este campeonato. Además, el equipo femenino sub23, con Forero como líder, logró el bronce por equipos.

Óscar Gaitán: Plata en sub20 masculino y bronce por equipos

En la prueba sub20 masculina, Óscar Gaitán desarrolló una carrera valiente desde los primeros metros, sufriendo y combatiendo en un circuito exigente. Su entrega tuvo recompensa: cruzó la línea de meta como subcampeón de Europa sub20 de cross, conquistando la medalla de plata tras una intensa disputa hasta la recta final. Y también, el equipo masculino sub20 se hizo con el bronce por equipos.

Aarón Las Heras: Oro por equipos en la categoría absoluta

El equipo masculino absoluto español, con la participación de Aarón Las Heras, que terminó en 9ª posición individual, se impuso de forma colectiva y se proclamó campeón de Europa por equipos, sumando un triunfo más al extraordinario balance español.

Martín Segurola: Bronce por equipos en la categoría sub23 masculino En la categoría sub23 masculina, Martín Segurola aportó una carrera de gran nivel (20º) y fue pieza clave para que España alcanzara el bronce por equipos en esta categoría.

Estos resultados reflejan no solo el enorme talento de los corredores, sino también la capacidad de Enrique Villacorta para formar, motivar y exprimir al máximo el potencial de cada atleta, traduciéndose en medallas, historia y progresión deportiva. Su filosofía de trabajo: creer en los sueños y trabajar cada día para que se hagan realidad, continúa generando resultados excepcionales y consolidando a León como una potencia del fondo y medio fondo.