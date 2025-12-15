Carlos Miguel Lobato firma una notable actuación en el Nacional

Publicado por M. Ángel Tranca León Creado: Actualizado:

Carlos Miguel Lobato volvió a dejar patente su calidad y compenetración con su perro Saurón para ser uno de los protagonistas en el Nacional Sprint de Mushing que tuvo como escenario la localidad soriana de Ólvega. Después de su buen hacer en el reciente Mundial, Lobato afrontaba el Nacional con elevadas ilusiones y objetivos.

En una carrera con 450 mushers y 600 perros con dos mangas de cinco kilómetros cada una de ellas.

Y ahí Carlos Miguel Lobato lograba finalizar en la tercera posición en una de las carreras.

La próxima puesta en escena para el musher bañezano será del 8 al 12 de enero de 2026 dentro de la Copa de España de la especialidad en la que buscará también estar entre los mejores para optar a un puesto en el cuadro de honor.