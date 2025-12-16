La Transcandamia 2026 presenta sus credenciales

Todo está listo para la celebración de la 14ª Transcandamia de León que se ha programado para el domingo 11 de enero de 2026 con salida y meta en el puente de piedra de Puente Castro.

Una prueba extrema para los amantes del running que contará con tres modalidades diferentes de 23, 15 y 10 kilómetros. Así lo ha explicado esta mañana el concejal de Deportes del Ayuntamiento de León, Vicente Canuria, que ha presentado la prueba deportiva acompañado del organizador de la prueba, Aníbal Miguel; y al alcalde de Valdefresno, Carlos Gutiérrez.

Canuria ha destacado que, además de ser un evento deportivo de primer nivel, la Transcandamia es un motor de dinamización para la economía local sobre todo en lo referente al sector servicios. Se estima que unos 800 corredores se citarán en esta prueba y que llegarán de diferentes puntos de España como Galicia, País Vasco, Castilla y León, Andalucía, las Islas Baleares, Aragón o Murcia, entre otros.

Además, servirá para promocionar y poner en valor el entorno natural del parque de la Candamia, un enclave que destaca por su valor paisajístico y natural. La Transcandamia cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de León, entre otras instituciones y empresas.

Modalidades

En esta edición de 2026 se mantienen las tres pruebas habituales, que combinan trail running y senderismo en el entorno de La Candamia: La Transcandamia 23K es la prueba reina con un desnivel acumulado de 2.000 metros; la Transcandamia 15K que propone un recorrido más asequible con un desnivel acumulado de 1.480 metros y la Transcandarina 10K, una marcha de senderismo no competitiva, ideal para disfrutar del entorno natural.

Los trazados de las pruebas serán nuevos y se mantendrán en el anonimato para garantizar la equidad competitiva, especialmente para los participantes de fuera de la provincia.

Inscripciones

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el próximo 28 de diciembre de 2025 o hasta agotar las plazas disponibles.