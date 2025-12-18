León despide el año corriendo en una San Silvestre de récord con más de 7.000 inscritos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

León se prepara para vivir, el próximo 28 de diciembre, una nueva edición de su San Silvestre, que vuelve a confirmar su crecimiento y consolidación como una de las grandes citas del calendario nacional. Una edición de récord que supera los 7.000 corredores y en la que la prueba estrella, la de los 7 kilómetros, ha agotado los dorsales. Esta ha pasado de los 1.300 inscritos en la San Silvestre de 2023 a los 2.300 en 2025.

Con las inscripciones agotadas en la prueba de 7 kilómetros, la ciudad afronta una edición marcada por la alta participación, el ambiente festivo y un cartel deportivo de primer nivel nacional e internacional. Al igual que en ediciones anteriores, la San Silvestre de León cuenta con tres pruebas: la Peque SS25, la de 2,5 km y la de 7 km.

La San Silvestre de León 2025 contará de nuevo con pruebas para todos los públicos, una potente oferta de actividades paralelas y un cierre festivo que convertirá la jornada en una auténtica celebración del deporte y la convivencia. Esta cita deportiva está organizada por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de León, la Delegación Leonesa de Atletismo y el club Sprint Atletismo León.

Las inscripciones pueden realizarse hasta el 23 de diciembre de manera presencial en la planta de Deportes de El Corte Inglés (6.ª planta), en horario comercial, o de forma online en la web oficial www.sansilvestreleon.com.

La carrera infantil, la Peque San Silvestre tiene un coste de 2 euros y está limitada a 200 participantes nacidos entre 2010 y 2015. La carrera de 2,5 km es gratuita con un límite de 6.000 plazas.

La edición 2025 contará con una participación de lujo, reuniendo a algunos de los mejores atletas españoles del momento, todos ellos con presencia en grandes campeonatos internacionales recientes.

Entre los nombres más destacados figura la leonesa Marta García, ganadora de la San Silvestre de León 2024, que regresa para defender su título tras un año excepcional, en el que fue séptima en la final de 5.000 metros del Mundial de Tokio, además de firmar nuevas marcas históricas a nivel nacional.

Junto a ella estará Idaira Prieto, subcampeona el pasado año en León, campeona de España de 10.000 metros e internacional este año en el Europeo indoor y en el Mundial, que llega en un gran estado de forma tras participar en el Europeo de Cross donde fue la mejor española ocupando el 17º puesto.

Otra de las grandes protagonistas será Esther Guerrero, campeona de España de 1.500 metros, récord nacional de la milla y atleta olímpica en tres ediciones, que añade aún más nivel a una prueba femenina de máximo prestigio.

En categoría masculina, destacan nombres como Mariano García, campeón del mundo y de Europa de 800 metros en pista cubierta y habitual en finales internacionales, y el leonés Jorge Blanco, que este año logró la medalla de plata por equipos en el Campeonato de Europa de Ruta 2025 en Bruselas, aportando el componente local a una salida de auténtico lujo.

Como antesala al gran día, la San Silvestre volverá a tener su tradicional fiesta previa, que se celebrará el viernes 26 de diciembre en el pub Barrys León (Plaza Mayor, 23), desde las 18:00 horas. Será un encuentro abierto, para todos los participantes en la San Silvestre y allegados ya que la entrada será libre, con música, sorteos y buen ambiente, animado por el speaker y DJ Dani Martín, que permitirá a corredores y aficionados empezar a vivir el espíritu de la carrera.

La San Silvestre finalizará con una gran fiesta en el Palacio de los Deportes. La línea de meta estará situada en el exterior este recinto deportivo. En el interior se celebrará la fiesta final, con música en directo y la entrega de trofeos a los ganadores. El grupo La Poptelera volverá a ser el encargado de animar el cierre de la jornada, consolidándose como parte del ADN de la San Silvestre leonesa. Será a las 17:45 horas cuando dará comienzo el concierto que promete mucha diversión. Además, con la colaboración de El Corte Inglés, se realizarán sorteos de premios entre los participantes, incluyendo bicicletas, bonos deportivos y otros regalos.

La edición 2025 mantiene su compromiso social y colabora con Alzheimer León, entidad que trabaja desde hace más de 30 años en la atención a personas con Alzheimer y otras demencias y a sus familias. Durante la inscripción, los participantes pueden realizar donativos voluntarios para apoyar esta labor.

Dorsal Cero de apoyo a Alzheimer León en web oficial www.sansilvestreleon.com.

La San Silvestre de León 2025 podrá seguirse en directo a través de La 8 León y, como gran novedad, también será emitida a todo el mundo por Teledeporte (en RTVE Play en directo y en Teledeporte en diferido), con los comentarios del exatleta internacional Juan Carlos Higuero, llevando la prueba a todo el país.

Con todos los ingredientes preparados —deporte, élite, participación popular, música y solidaridad—, la San Silvestre de León 2025 se presenta como una de las ediciones más completas y ambiciosas de su historia, lista para despedir el año con una gran fiesta en las calles de la ciudad.