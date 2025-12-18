Presentación de un gran Torneo Solidario que se disputará en La Bañeza

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de La Bañeza acogió la presentación del Torneo Solidario de Fútbol Sala: «Una entrada, un juguete. Ningún niño sin juguete con La Bañeza FS», que se celebrará este próximo sábado en el Polideportivo Municipal.

Se trata de una iniciativa solidaria organizada por el Club La Bañeza Fútbol Sala a beneficio de Cruz Roja, con el objetivo de recoger juguetes nuevos para que ningún niño se quede sin regalo durante las fiestas navideñas. Para acceder al recinto será necesario entregar un juguete, que no sea bélico ni sexista. En la presentación participaron el alcalde de La Bañeza, Javier Carrera, la concejal de Deportes, Laura Gallego, y representantes del club, Javier Morejón y Rubén Rodríguez.