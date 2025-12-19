Un triunfo para cerrar un año inolvidable

El Atlético Astorga cierra este sábado (16.00 horas, La Eragudina) un año muy especial. Lo hace en un pulso en el que pretende regalar a su afición un triunfo con el que endulzar la Navidad y de paso apuntalar la 12ª posición en la tabla fuera de la zona de peligro.

Y nada menos que frente al Numancia, un rival otrora inquilino de escenarios de Primera y Segunda División y en esta categoría aspirante a lo máximo. A pesar de ello los de José Luis Lago tratarán de sumar los tres puntos en juego. Ya han demostrado ante los gallos del grupo de lo que son capaces. Tuteándolos e incluso poniéndolos contra las cuerdas. El Numancia no va a ser una excepción.

Además, esa rémora de no haber ganado en casa en esta Liga ya la solventaron los maragatos hace un par de semanas con un contundente resultado frente al Sámano. El rival de esta tarde cuenta con un mayor potencial, pero eso no va a impedir al Atlético Astorga tratar de salirse con la suya y acumular la que sería su séptima jornada en positivo. Y si fuera con la victoria más que con el empate, mucho mejor. Por eso la ilusión es la máxima para un equipo que tras un inicio irregular más en el plano de los resultados que en el del juego, está atravesando una fase de la competición bastante destacada que le hace mirar a una situación en la tabla más confortable. Eso sí, sea el que sea el rival en esta Liga lo importante es sumar de manera regular y ser fuerte en casa, toque un rival de la parte baja o alta como es en esta ocasión.