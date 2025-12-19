El Palencia, nuevo obstáculo en su feudo para La Virgen

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los equipos leoneses que militan en el Grupo 8 de Tercera División afrontan la última jornada de 2025 contra rivales de distinto potencial pero todos ellos con mucho en juego por diferentes morivos.

La Virgen ejercerá de anfitrión este sábado (15.45 horas) del Palencia CF, en un duelo en el que los locales necesitan sumar los tres puntos para tratar de acercarse a los puestos de privilegio y los visitantes para no descolgarse de la primera posición que conduce al ascenso directo. El Atlético Mansillés, equipo revelación de la temporada que comienza a ser una realidad, recibe (15.45 horas) al Almazán, uno de los rivales más complicados del grupo, con la necesidad de lograr un triunfo que les acerque a la quinta posición, mientras el Atlético Bembibre recibe (16.30 horas) a una Arandina venida a menos pero siempre peligrosa con la obligación de conseguir un triunfo que le permita ascender en la tabla y seguir poniendo más tierra de por medio con los puestos bajos de la clasificación.

Por su parte, el Júpiter Leonés se desplaza a la capital soriana para enfrentarse mañana (13.00 horas) al Numancia B, que afronta el encuentro como farolillo rojo del grupo y ante el que los tres puntos em juego tienen un valor añadido.