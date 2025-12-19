Pobladura de Pelayo García acoge las Finales de Castilla y León

Pobladura de Pelayo García se convierte este sábado en el epicentro de la pelota a mano. Lo hace con el pabellón como escenario de las Finales de Castilla y León de Clubes. Con cuatro protagonistas y uno de la casa, El Pájaro (CP Reino de León). La jornada comenzará a las 17.00 con la final de la Copa Presidente entre San Cristóbal (Burgos) y San Atilano (Zamora) en mano individual y mano parejas. Y el plato fuerte a continuación con la final absoluta entre El Pájaro (CP Reino de León) que cuenta con la colaboración de la Diputación de León, los ayuntamientos de Pobladura de Pelayo García y Santa María del Páramo y patrocinadores como Bodega Itariegos. Su rival, el Paladín de Salamanca.