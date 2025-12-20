Sigue en directo el partido CD Tenerife-SD Ponferradina, minuto a minuto

Previa y novedades

18:24 20/12/2025

18:24 20/12/2025

Tenerife y Deportiva, los dos únicos líderes que ha tenido el grupo I de 1ª Federación desde que empezó la Liga, se ven las caras desde las 18.30 horas en el Heliodoro Rodríguez López. El cuadro berciano encabezó la clasificación en la jornada 1, mientras que el chicharrero lo ha hecho entre la 2 y la 16. Los dos partían como favoritos en la pelea por el ascenso, pero mientras el isleño ha seguido una gran línea de resultados, la Deportiva se ha hundido y está en zona de descenso, a más distancia de su rival de hoy que los puntos que ha sumado (lleva 17 y está a 18 del Tenerife). Los dos equipos han obtenido más puntos como visitantes que de locales. La Ponferradina sólo ha perdido en dos salidas y el Tenerife lleva dos derrotas en casa de las tres que acumula en el campeonato. El duelo se podrá seguir en el minuto a minuto de Diario de León a través de su página web (www.diariodeleon.es), en Onda Bierzo, a través de la radio, y en los canales de televisión LaLiga+, Football Club, Euskaltel, R, Movistar+, Digi, Orange, +Media, Zapi y TvAC en abierto.

Nafti tiene las bajas de Jorrín y Esquerdo. Tras sumar un solo punto en las tres jornadas que lleva en el banquillo, el preparador deportivista hace cambios. Andújar vuelve al once y Sergio Benito, Fede San Emeterio, Andoni López, Pau Ferrer y Álex Mula (1ª titularidad en la Liga en esta campaña) son las otras novedades. Detener la sangría de goles y acertar en las ocasiones creadas serán determinantes para poder traer algo positivo de la isla.

En el Tenerife regresa lateral izquierdo Marc Mateu tras superar un esguince de tobillo que se produjo al inicio de la temporada. La única baja es la del centrocampista Javi Pérez por lesión. Eso sí, la semana de entrenamientos no ha sido normal a causa de una gripe que ha afectado al vestuario, algo que preocupa al técnico Álvaro Cervera. Fabricio en lugar de Aitor Sanz es la gran novedad. El cuadro chicharrero es el máximo realizador del campeonato y también el menos goleado. Después de ganar los 6 primeros partidos, ha ralentizado un tanto su producción de puntos, peor lo saca 5º al 2º y al 3º. En Santa Cruz vencieron Unionistas y Bilbao Athletic.

Dirige el partido Francisco José Ortega Herrera (Comité Valenciano), que vive su 4ª temporada en al categoría. Sólo ha pitado una vez a la escuadra berciana y ha sido en esta misma campaña, en la que no se han producido triunfos visitantes con él: Atlético Osasuna Promesas 0-Deportiva 0.

Diez veces ha visitado la Deportiva el Heliodoro Rodríguez López, todas ellas en 2ª División, salvo la de la final del play off de ascenso a la categoría de plata. En esa ocasión ganó 1-2. También venció en otras dos ocasiones, siempre por la mínima, empató en tres y perdió en cuatro. Un gol de Rubén Sobrino en enero del 2015 supuso el último triunfo (0-1).