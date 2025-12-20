Sigue en directo el partido CD Tenerife-SD Ponferradina, minuto a minuto
Intento de centro sin apenas ángulo de Sergio Benito que atrapa el portero local.
Empieza la 2ª parte
Se reanuda el duelo.
Boris x Andoni López.
Descanso
CD Tenerife 0-SD Ponferradina 0.
Balón puesto desde línea de fondo y saca Prieto antes de que le rematen.
Prieto salva en el 2º palo tras un córner.
Prolongación
Un minuto más de juego.
Centro de Juanjo Sánchez que cabecea Fabricio rozando el palo.
Centro desde la derecha que cabecea Fabricio y atrapa Prieto.
Se atiende a Prieto de un golpe.
Amarilla a Diego Moreno.
Falta que cuelga Andoni, remata en semifallo Andújar y atrapa Dani Martín.
Alassan remata muy alto tras un córner.
Salva Prieto
Pase interior para Jesús de Miguel y su remate dentro del área lo saca con una extraordinaria intervención arriba el arquero deportivista.
El Tenerife comete su 1ª falta del partido.
Remate blando de un jugador local a las manos de Prieto.
Alassan vuelve a rematar tras un robo del Tenerife. El tiro, altísimo.
Tiro duro desde muy lejos de Landázuri; a las manos de Prieto.
Perdona el Tenerife
Juanjo, solo en el 2º palo tras un córner peinado, manda alto.
Zapatazo de Fabricio tras un rechace de la defensa de la Deportiva y el cuero se va rozando la escuadra.
Pau Ferrer juega de Extremo izquierdo y es Álex Mula el mediapunta.
Enric Gallego vuelve a rematar de cabeza alto en área pequeña en el 2º córner.
Perdona la Deportiva
Contragolpe de la Deportiva y Borja Vázquez cruza y se va el balón rozando el palo.
Enric Gallego cabecea alto el 1º córner cuando sólo iban 37 segundos. Y el primer córner, cedido a los 11 segundos.
Comienza el partido
Arranca el duelo con el saque del equipo local.
Previa y novedades
Tenerife y Deportiva, los dos únicos líderes que ha tenido el grupo I de 1ª Federación desde que empezó la Liga, se ven las caras desde las 18.30 horas en el Heliodoro Rodríguez López. El cuadro berciano encabezó la clasificación en la jornada 1, mientras que el chicharrero lo ha hecho entre la 2 y la 16. Los dos partían como favoritos en la pelea por el ascenso, pero mientras el isleño ha seguido una gran línea de resultados, la Deportiva se ha hundido y está en zona de descenso, a más distancia de su rival de hoy que los puntos que ha sumado (lleva 17 y está a 18 del Tenerife). Los dos equipos han obtenido más puntos como visitantes que de locales. La Ponferradina sólo ha perdido en dos salidas y el Tenerife lleva dos derrotas en casa de las tres que acumula en el campeonato. El duelo se podrá seguir en el minuto a minuto de Diario de León a través de su página web (www.diariodeleon.es), en Onda Bierzo, a través de la radio, y en los canales de televisión LaLiga+, Football Club, Euskaltel, R, Movistar+, Digi, Orange, +Media, Zapi y TvAC en abierto.
Nafti tiene las bajas de Jorrín y Esquerdo. Tras sumar un solo punto en las tres jornadas que lleva en el banquillo, el preparador deportivista hace cambios. Andújar vuelve al once y Sergio Benito, Fede San Emeterio, Andoni López, Pau Ferrer y Álex Mula (1ª titularidad en la Liga en esta campaña) son las otras novedades. Detener la sangría de goles y acertar en las ocasiones creadas serán determinantes para poder traer algo positivo de la isla.
En el Tenerife regresa lateral izquierdo Marc Mateu tras superar un esguince de tobillo que se produjo al inicio de la temporada. La única baja es la del centrocampista Javi Pérez por lesión. Eso sí, la semana de entrenamientos no ha sido normal a causa de una gripe que ha afectado al vestuario, algo que preocupa al técnico Álvaro Cervera. Fabricio en lugar de Aitor Sanz es la gran novedad. El cuadro chicharrero es el máximo realizador del campeonato y también el menos goleado. Después de ganar los 6 primeros partidos, ha ralentizado un tanto su producción de puntos, peor lo saca 5º al 2º y al 3º. En Santa Cruz vencieron Unionistas y Bilbao Athletic.
Dirige el partido Francisco José Ortega Herrera (Comité Valenciano), que vive su 4ª temporada en al categoría. Sólo ha pitado una vez a la escuadra berciana y ha sido en esta misma campaña, en la que no se han producido triunfos visitantes con él: Atlético Osasuna Promesas 0-Deportiva 0.
Diez veces ha visitado la Deportiva el Heliodoro Rodríguez López, todas ellas en 2ª División, salvo la de la final del play off de ascenso a la categoría de plata. En esa ocasión ganó 1-2. También venció en otras dos ocasiones, siempre por la mínima, empató en tres y perdió en cuatro. Un gol de Rubén Sobrino en enero del 2015 supuso el último triunfo (0-1).
Alineaciones
·CD Tenerife (4-4-2): 1 Dani Martín; 19 César, 12 Lanzázuri, 4 José León, 2 David Rodríguez; 20 Alassan, 15 Fabricio, 6 Juanjo Sánchez, 10 Nacho Gil; 9 Jesús de Miguel, 18 Enric Gallego -c-.
Convocatoria: 3 Zoilo, 5 Josep Calavera, 7 Cris Montes, 11 Maikel Mesa, 13 De Vuyst -ps-, 14 Noel López, 16 Aitor Sanz, 17 Balde, 23 Jeremy, 27 Ulloa, 28 ran Sabina, 29 Dani Fernández.
DT: Mario Simón.
·SD Ponferradina (4-2-3-1): 1 Andrés Prieto -c-; 21 Diego Moreno, 2 Andújar, 3 Ger Nóvoa, 19 Andoni López; 6 Fede San Emeterio, 16 Frimpong; 18 Borja Vázquez, 11 Álex Mula; 20 Pau Ferrer; 7 Sergio Benito.
Convocatoria: 4 Moltenis, 5 Undabarrena, 8 Eneko Aguilar, 9 Cortés, 10 Borja Valle, 12 Lian dos Santos, 13 Ángel Jiménez -ps-, 14 Xemi, 15 Vasco, 17 Keita, 26 Vlad Kysil.
DT: Mehdi Nafti.
·Árbitro: Francisco José Ortega Herrera (Valencia); auxiliares: Víctor Moreno y Rita Cabañero; cuarto árbitro: Cándido Jesús Rodríguez.