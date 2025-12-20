El Caja Rural Cleba se deja el triunfo en un final desastroso (32-32)

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El Caja Rural Cleba no consiguió mantener la intensidad durante la hora de partido y, tras remontar un mal inicio y ponerse con nueve goles de ventaja (32-32), veían como un necesitado Grupo USA H. Mislata se crecía en la segunda parte para ir poco a poco recortando diferencias y acabar empatando el partido a 32 goles.

De entrada, Caja Rural CLEBA se encontró con un Grupo USA H. Mislata muy enchufado. Las locales, muy necesitadas de la victoria, salieron a por todas a la pista, sorprendiendo a las leonesas con un juego muy rápido e intenso. Mientras, las leonesas parecían algo dormidas y veían como las locales colocaban el 4-1 en poco más de cinco minutos.

Había que meter una marcha más y no tardó en hacerlo CLEBA. Apretaban las visitantes los dientes en defensa y movían fichas en la cancha para frenar la escapada de su rival. Y conseguían su objetivo. Las leonesas conseguían cortar el juego por los extremos de su rival, que cada vez tenía más problemas para armar el remate. Un buen trabajo defensivo que empezó a darles alas a las visitantes. Poco a poco el equipo fue creciendo desde atrás para conseguir mover mejor el balón y aprovechar sus contragolpes para darle la vuelta al partido en poco menos de cinco minutos (4-5, minuto 10).

Clara Peirò empataba de nuevo para las valencianas (5-5), que trataban de hacerse fuertes en defensa. Sin embargo, pese a que los goles llegaban ahora con cuenta gotas, CLEBA conseguía anular por completo el ataque de su rival y aprovechaba sus contras para poner el 5-8 que, en el minuto 17, obligaba al técnico local a parar el partido. No le sirvió de mucho. El área leonesa seguía siendo infranqueable y mientras, María Posado elevaba la renta de las visitantes hasta el 5-11 a falta de 9 minutos para el descanso. Una diferencia que llegó hasta los 9 goles favorables a Caja Rural CLEBA tras la exclusión de la local Ainara Gordo (8-17), aunque de ahí al final de la primera parte no vio más puerta el equipo visitante que veía como su rival ponía el 9-17.

No estaba dispuesto a rendirse Grupo USA H. Mislata, que en el inicio de la segunda mitad conseguía volver a meterse en el partido con un parcial de 3-0 (12-17). Caja Rural CLEBA recuperaba el control y en el minuto 40 ganaba ya de 9 goles (15-24), pero cuando parecía que las leonesas habían conseguido romper definitivamente el partido, las valencianas cambiaban de defensa y metían una marcha más, provocando varios lanzamientos de 7 metros que no desaprovecharon y la exclusión de Jana Cuesta, que les permitió colocarse de nuevo a ´solo´ cinco goles (19-24, minuto 43). Pedía tiempo muerto el técnico visitante, pero las suyas no reaccionaban y Mislata aún apretaba más el marcador (21-24).

De ahí al final, una y otra vez conseguían las leonesas abrir su renta hasta los cinco goles, y en otras tantas ocasiones recortaban hasta los 3 las locales, que a 4 minutos del final apretaban con el 27-30. Aguantaban las leonesas, pero no se rendía Mislata, que a falta de un minuto para el final ponía el 30-32. Lo paraba el técnico de CLEBA, pero las suyas se habían deshecho con un azucarillo y Grupo USA H. Mislata, muy crecido, conseguía igualar el marcador en ese último minuto (32-32).