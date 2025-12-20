El Astorga despide el año a toda marcha (1-0)

ATLÉTICO ASTORGA 1

Llamazares; Dani Ceínos, Jesu, Jony, Sergio Peláez (Ivi Vales, min 72), Albertín, Ayub (Ribeiro, min 86), Nistal, Aleixo Cabral, Adri Álvarez (David Álvarez, min 86)y Mario.

NUMANCIA 0

Joel Jiménez; Bonilla (Godson, min 78), Ian, Nestor (Berto, min 60), Matos (Jony, min 46), Moustapha, Alex Gil (Juancho, min 46), Gutiérrez, Alain, Dani García (Fermín, min 76) y Delgado.

Gol: 1-0, min 59: Mario. Árbitro: Mario Pacheco Cotero (Comité Cántabro). Amarilla a los locales Sergio Peláez y Aleixo y al visitante Fermín. Roja al entrenador del Numancia, Ángel Rodríguez (minuto 82). Incidencias: Estado La Eragudina. Cerca de medio millar de espectadores en las gradas con varias decenas de sorianos. Último partido del año de los maragatos que fueron despedidos entre aplausos por su afición.

A este Atlético Astorga no hay quien lo pare. Ni uno de los gallos del grupo como el Numancia que caía con todo merecimiento (1-0) frente a un plantel maragato que atraviesa su mejor momento de la temporada y que ofreció a su afición el mejor regalo de Navidad.

En el último encuentro de un año histórico para los verdes el guion no fue muy distinto al de las siete entregas precedentes. Con un Atlético Astorga bien plantado en defensa y sabedor de sus argumentos futbolísticos y un rival que se veía incapaz de desarbolarlo.

El Numancia lo intentó en los primeros minutos. Apenas diez. Hasta que los de José Luis Lago se presentaron con peligro ante el área visitante. Fue Ceínos el que obligaba a los 11 minutos a intervenir a Joel Jiménez para evitar males mayores. El Atlético Astorga empezaba a mostrar sus cartas y a asustar a un Numancia que llegaba a La Eragudina dispuesto a hacerse con el mayor botón, pero que veía como su oponente no es que se lo pusiera difícil, sino que empezaba a situar a los sorianos en un¡a perspectiva bastante negativa.

Con pocas llegadas ante una y otra área los maragatos lograban apaciguar a la fiera, a domarla e incluso a tutearla. Pero al descanso se llegaba con empate a cero.

La segunda parte iba a transitar por el mismo camino. Incluso mejor para los verdes que a los 59 minutos y en una espectacular acción por la banda de Adri Álvarez el balón llegaba a Mario que superaba a su marcador para anotar el 1-0. Era el justo premio a los merecimientos contraídos por los astorganos que incluso nueve minutos más tarde tuvieron en sus botas la puntilla en otra acción brillante por la banda derecha de Nistal que despejaba el portero en una intervención notable y que en su rechace Mario no llegaba por muy poco.

Eran los mejor minutos de los de José Luis Lago a los que ni dos acciones del Numancia de Jony y Dani García iban a inquietar. Ni el arreón final de los sorianos. El Astorga estaba seguro con su juego e incluso en el minuto 91 tuvo otra ocasión de oro en las botas de Mario que no llegó a concretarse en gol por muy poco.