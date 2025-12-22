El VARDiario: «Es una idea más propia de Felipe Llamazares que de Natichu»

La propuesta culturalista de proceder a la venta de los asientos viejos del Reino de León al precio de 15 euros la unidad ha provocado múltiples y variopintos mensajes de rechazo y aceptación. Pero antes de arrancar la venta, ¿el Ayuntamiento ha dado permiso a la Cultural para proceder a la venta de asientos que son propiedad municipal?

Anuncio de la Cultural en sus redes sociales.CYDL

«Es la primera pregunta que hay que hacer», se debatió en la tertulia 'El VARDiario de León' con la participación de Óscar Díez, Raúl Castro y Juan Simón, con la moderación de Ángel Fraguas. A continuación, Óscar Díez espetó: «Parece una idea más propia de Felipe Llamazares que de Natichu».

Al comentario de que la Cultural pretende de esta manera financiar la renovación de los asientos del estadio, por los rojos instalados con retraso sobre la fecha prevista, el exjugador de fútbol Juan Simón, que sabe de lo que habla y más en este cambio de asientos en recintos deportivos: «Una silla nueva de las rojas colocadas en las gradas del Reino de León tiene un precio de unos siete euros».

Los asientos viejos del estadio Reino de León se venden a 15 euros la unidad.DL

La tertulia también analizó la posibilidad de que la Cultural fiche en invierno, porque pese a contar con 27 jugadores, algunos están inscritos con ficha en el filial Júpiter (Larios, Barzic y Thiago Ojeda).