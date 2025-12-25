El Atletico Trobajo infantil-alevín golea al equipo de la Ponferradina

Durante el pasado fin de semana, el Atlético Trobajo jugó en la categoría de infantil-alevín el último partido del año, en el que el equipo trepalense se impuso de forma contundente a la SD Ponferradina por un marcador de 9-0, con 4 goles (uno de ellos olímpico) de Jimena, otros 4 tantos de Victoria y 1 de Ainhoa para redondear el tanteador final.

La capitana Jimena, la autora de los 4 goles, continúa como la pichichi con 21 dianas. Esta jugadora al igual que otras, como Victoria, tienen mucho futuro por delante si siguen trabajando con el mismo entusiasmo.