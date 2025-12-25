Diario de León

CICLISMO. Con 70 ciclistas en la salida

La carrera del pavo vuelve a brillar con participación y nivel de altura

La entrega de trofeos al final de la prueba.DL

Ángel Fraguas
Ángel FraguasCoordinador de Deportes
León

72 Trofeo Ciclista del Pavo. 70 corredores en la salida. Organizado por Club Deportivo Legión Team. Clasificaciones: Principiantes Femenina: Alicia Mateos (Emico-Bembibre); Alevines: Aarón González Gutiérrez(Emico-Bembibre); Infantiles: Álex Martínez (Collosa); Infantiles Femenina: Nayara Villegas (Enchufes Solar); Cicloturistas más de 40: José Manuel Azcona (Independiente); Cicloturistas hasta 39: José Delvis (Independiente); Cadetes: Adrián Villegas (Sidra Menéndez-Mestas); Feminas Élite: María Brizuela (Pradasport CC) y Sub-23: Jorge Rodríguez.

