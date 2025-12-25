La carrera del pavo vuelve a brillar con participación y nivel de altura

La entrega de trofeos al final de la prueba.DL

72 Trofeo Ciclista del Pavo. 70 corredores en la salida. Organizado por Club Deportivo Legión Team. Clasificaciones: Principiantes Femenina: Alicia Mateos (Emico-Bembibre); Alevines: Aarón González Gutiérrez(Emico-Bembibre); Infantiles: Álex Martínez (Collosa); Infantiles Femenina: Nayara Villegas (Enchufes Solar); Cicloturistas más de 40: José Manuel Azcona (Independiente); Cicloturistas hasta 39: José Delvis (Independiente); Cadetes: Adrián Villegas (Sidra Menéndez-Mestas); Feminas Élite: María Brizuela (Pradasport CC) y Sub-23: Jorge Rodríguez.