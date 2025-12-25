Becada de oro para Juan Carlos Domínguez

Juan Carlos Domínguez Vázquez ya tiene su ansiado título de campeón de Castilla y León de becada. Con todo merecimiento y tras su buena puesta en escena en un campeonato que en esta ocasión tuvo como escenario el coto de Modino perteneciente a la sociedad Riomonte.

Con la Federación de León como anfitriona, Juan Carlos se hacía con la victoria en una competición en la que tomaron parte 22 participantes en categoría masculina y tres en la femenina y en la que apenas se cobraron cuatro becadas de la docena de ellas vista. En un ave migratoria la climatología juega un papel determinante y en esta ocasión no fue distinto. A pesar de ello Juan Carlos, de 71 años, demostraba su pericia cobrándose una pieza y siendo además el más rápido en presentarse en el control a las 12.30 horas justo cuando este se abría para proclamarse campeón por delante de otro de los participantes que sumaban una becada como fue el zamorano Mariano González Alejo. Los dos lograban además el billete para la final nacional que tendrá como escenario Cangas de Onís (Asturias) los días 16 y 17 de enero de 2026.

Juan Carlos Domínguez, con su setter inglés Cuca levantaba así el trofeo de campeón en una jornada que no fue adversa y en la que también tomaron parte otros dos cazadores leoneses como Javier Ruiz Miguel con su setter inglés Nala y José Luis Vázquez con su setter Nala (Lua) que en esta ocasión no pudieron acompañar a su paisano Juan Carlos en el podio.

Si lo hicieron el zamorano Mariano González con su setter inglés Dendaberri Tomo y el abulense Igor Carballo con su también setter inglés Asia.

En el Campeonato de Castilla y León de becada tomaron parte auténticos números uno como el subcampeón nacional del pasado año y la campeona nacional del mismo curso. También otros cuatro ganadores del certamen autonómico en ediciones precedentes, entre ellas la del pasado año lo que sin duda sirve para dar realce a este título de número uno de Juan Carlos Domínguez que se convierte en el tercer leonés en levantar el trofeo. Como máximo responsable federativo ejercía el presidente de la delegación leonesa de Caza de Castilla y León, Miguel Fierro.