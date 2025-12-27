Miguel Caminero y Lucía Rodríguez son los mejores en la Carrera de Navidad de Toral de los Guzmanes

Salida de la Carrera Benéfica de Navidad de Toral de los Guzmanes.AYUNTAMIENtO TORAL DE LOS GUZMANES

Toral de los Guzmanes vivió una matinal del sábado en la que el deporte, la fiesta y el carácter benéfico se dieron la mano. Lo hicieron en la Carrera de Navidad que en su sexta edición reunió a más de 180 participantes entre la categoría absoluta y los infantiles y en las modalidades de corredores y andarines.

Podio masculino con Miguel Caminero, Luis Óscar López Gabela y Alejandro González.AYUNTAMIENTO TORAL DE LOS GUZMANES

En una mañana en la que el frío no impidió la diversión y el buen ambiente, en la prueba absoluta masculina Miguel Caminero se hacía con el triunfo con un tiempo de 19:57. Tras él cruzaban la meta como segundo y tercero Luis Óscar López Gabela y Alejandro González.

En la categoría femenina Lucía Rodríguez era la mejor por delante de Belén Pardo y Ainhoa Berciano mientras que en la clasificación infantil el oro fue para Pablo Herrero y la plata para Rodrigo Valentín.

Podio femenino con Lucía Rodríguez, Belén Pardo y Ainhoa Berciano.AYUNTAMIENTO TORAL DE LOS GUZMANES

Saúl Fernández era el mejor sub-18 por delante de Rodrigo Fernández y Mateo Herrero repitiendo Miguel Caminero como mejor atleta absoluto por delante de Rodrigo Fernández y Alejandro González. El podio femenino de la general también fue el mismo de la categoría absoluta con Lucía, Belén y Ainhoa. Y como mejores locales Enrique Pardo por delante de Juan Carlos Rodríguez y Jorge Carlos Fernández y en féminas Belén Pardo seguida de Esther Barrientos y Alicia Garmón. Al finalizar la carrera se hizo entrega de los trofeos y se degustó una rica, sabrosa y caliente chocolatada. El dinero recaudado irá a la Asociación Española Contra el Cáncer.

Tras la carrera no faltó el reconfortante chocolate caliente.AYUNTAMIENTO TORAL DE LOS GUZMANES

