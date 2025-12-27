Deporte, fiesta, solidaridad y San Silvestre por las calles de Sahagún

Sahagún abrió de par en par las puertas a una nueva entrega de su San Silvestre para cerrar precisamente el año de la forma más sana posible. Y también solidaria, ya que en esta edición la recaudación tiene como destino la Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica de Castilla y León (Elacyl). Y todo en un ambiente festivo en el que adultos y niños disfrutaron de una tarde de alegría.

ACACIO DÍAZ

No faltaron los disfraces ni la ilusión de aquellos que corrieron para ser los primeros y también de los que solo buscaban correr y divertirse junto a familiares y amigos.

Una cita que un año más llenó de colorido algunas de las calles de la localidad y que sin duda alguna sirvió para que el deporte ocupara también su espacio en las celebraciones madrileñas. Y diera la mano a la solidaridad. Todo con una San Silvestre de Sahagún que no defraudó a nadie.

ACACIO DÍAZ

ACACIO DÍAZ