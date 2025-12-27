Villaquilambre cierra el año a la carrera, en fotos

Villaquilambre no faltó a su cita con San Silvestre. Lo hizo como es habitual, a la carrera y con las zapatillas como compañeras de viaje. También con ilusión y una participación sobresaliente.
En una jornada de deporte y fiesta la San Silvestre de Villaquilambre tuvo también sus vencedores. En la categoría élite masculina un habitual en los podios como Jesús González Cidón y dos compañeros de honores también relevantes, Miguel Ángel Rabanal como segundo clasificado y Juan Manuel Carrera como tercero.
En cuanto a la prueba élite femenina Leire Blanco se salía con la suya para cruzar en primera posición la línea de meta. Por delante de Susana Sarmiento y de Lucía Taranilla, plata y bronce respectivamente.
Y de la Élite a la Popular, en este caso con una participación notable y numerosa que dejaba a Daniel Varo como triunfador y con Martín Conde y Efrain Ortega acompañándolo en el cuadro de honor.
En la carrera popular femenina era Nerea Martínez la que se llevaba el gato al agua por delante de Alicia García y Paula Rodríguez. Eso sí, también ganaron, en diversión y en salud, el resto de participantes en una San Silvestre de Villaquilambre que despidió el año a la carrera y una presencia destacada de protagonistas. No faltaron los disfraces. Muchos y de lo más variado.
