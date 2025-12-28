Marta García repite corona en la San Silvestre de León

Marta García repitió en León las mismas sensaciones que un año antes la llevaron a ganar la San Silvestre. Y lo hizo de la misma manera. Imponiendo su clase y atacando cuando fue preciso para levantar los brazos como triunfadora en su tierra. Ese gesto de victoria fue también el que experimentó Fernando Carro, con raíces maragatas por parte de padres, que en un apretado sprint se imponía en la prueba masculina a su amigo Roberto Aláiz. Y además con récord de la prueba en su nuevo recorrido estrenado el pasado año.

Fue una San Silvestre digna de las mejores, con un récord de participantes entre las tres modalidades (7K, Popular y Peque) que elevó el listón a más de 8.000. La fiesta del atletismo fue completa desde la salida en la calle Ramón y Cajal hasta el parking del Palacio de Deportes.

Y la guinda la puso la carrera de siete kilómetros. Con una nómina de campanillas y protagonistas estelares que no dejaron pasar la oportunidad de brillar con luz propia y mostrar sus credenciales de campeones.

En la prueba femenina Marta García volvió a ser profeta en su tierra. No tenía fácil repetir el éxito del pasado año. Enfrente una nómina de rivales de altura. Empezando por Idaira Prieto, segunda el pasado año precisamente a su estela, y siguiendo por Esther Guerrero y Blanca Fernández que apura sus últimos escenarios en la alta competición tras anunciar su adiós.

Pero Marta siempre que corre lo hace para ganar. Tras su concentración en Sudáfrica y antes de acometer otro reto de envergadura como es repetir victoria el 31 de diciembre en la San Silvestre Vallecana, la leonesa se presentaba en la línea de salida dispuesta a demostrar toda su clase. Los primeros compases no forzó la marcha, aunque para el resto de atletas, las 'mortales' era ya un nivel casi inaccesible. Idaira y Esther aguantaron esos primeros kilómetros. Blanca un poco menos. La carrera empezaba a definirse. Pero faltaba el toque de gracia de Marta. Y este llegó para deshacerse primero de Esther y posteriormente de Idaira a la que con un tiempo en meta de 22:13 aventajó en siete segundos. A 42 completaba el recorrido Esther Guerrero con la tercera posición mientras que Blanca Fernández lo hacía a poco más de dos minutos en la cuarta.

En la categoría masculina la San Silvestre de león tampoco iba a defraudar. Desde la misma salida el ritmo no pudo ser más frenético. Con Roberto Aláiz comandando el pelotón de favoritos que en un visto y no visto se quedó en media docena de unidades. También estaba Jorge Blanco. Los dos pupilos de José enrique Villacorta no dejaron nada para la reserva. En especial un Aláiz que en los primeros tres kilómetros había hecho un 'roto' mayúsculo con apenas cuatro atletas más aguantando. Entre ellos un Ibrahim Chakir que lo intentó, pero su ataque pasado el ecuador de la prueba fue neutralizado por un Aláiz que no quería dar concesiones a nadie. Mariano García, un campeón del mundo, y Fernando Carro vigilaban los movimientos del leonés. Hasta que en el último kilómetro este volvía aplicar un cambio de ritmo en busca de la gloria.

Lo tuvo a su alcance. Incluso lo saboreó. Mariano intentó sorprenderle aunque en esos pocos cientos de metros finales no tuvo la gasolina necesaria. Sí un Fernando Carro que parecía darse por vencido, pero que en esa maniobra de Mariano también buscó su oportunidad para batir in extremis a Aláiz y hacerse con la victoria en la San Silvestre de León.

Con un tiempo de 19:28 que pulverizaba el récord establecido en el nuevo recorrido por Dani Arce el pasado año. También lo hacía Roberto Aláiz que con una marca de 19:29 se hacía con la segunda posición. Mariano García cruzaba tercero la meta a cinco segundos del ganador por delante de Zakariya El Boubekraoui, Ibrahim Chakir, Peter Kariuki y Jorge Blanco.

PEQUE Y POPULAR

Por lo que respecta al resto de triunfadores, en la Peque San Silvestre Daniela Lazo y Edgar Pérez fueron los mejores en la categoría subh-12, Daniela García y Eric Lastres en la sub-14 y Leire Blanco y Marcos García en la sub-16.

Y en la San Silvestre Popular el podio masculino lo conformaron Daniel Rodríguez, Iam García y Adam Ibrahim. El femenino tuvo como protagonistas por este orden a Valentina Serrano, Irene Martínez y Yolanda Rufino.