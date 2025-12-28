Álex Lodos regresa y Albizu se va del Abanca Ademar León

El Abanca Ademar volverá al trabajo esta misma semana —en principio el 2 de enero— con varias ausencias en el primer equipo, sobre todo la del portero Saeid Barkhordari, que disputará la Copa Asiática en Kuwait; la de Álex Lodos, que se convierte en el gran 'fichaje' de este invierno pero que no se reincorporará a la rutina total hasta mediados de mes y la cesión de Aitor Albizu —tal y como adelantó este periódico hace semanas— que lo tiene prácticamente hecho con Ciudad Real hasta final de temporada.

Lodos acumula numerosas lesiones, casi todas ellas de gravedad. Un calvario que se hizo más extenso en la fase final de la última Copa del Rey, donde volvía a decir adiós durante meses por un nuevo contratiempo en su rodilla. Más de medio año después, se coloca en la rampa de salida para volverle a aportar al equipo esa solidez defensiva que tanto le caracteriza. Su regreso ha precipitado al mismo tiempo la salida de Albizu, uno de los tres refuerzos que acometió el club en la actual campaña junto a Gonzalo Pérez y Samu Saiz. El ex de Anaitasuna no ha terminado de encajar en los planes de Dani Gordo. Sin apenas minutos, el presidente del Ademar, Cayetano Franco, tomó la decisión de darle una salida para que acumule más experiencia y pueda volver a León de cara a la 2026-2027.

Samu Saiz

Durante el último desayuno informativo con la directiva, el propio Tano Franco confirmó la noticia de que Albizu iba a salir y también arrojó el nombre de Samu Saiz. Habrá que ver si finalmente también toma la decisión de volverle a ceder o en su caso se gana continuar con su trabajo.

En cuanto al resto de la plantilla ademarista, el reto para esta segunda vuelta será alcanzar la regularidad que se les está resistiendo por ahora. Aun así, el equipo solo está a dos puntos del segundo clasificado y a solo uno de puestos europeos. Queda confirmar la continuidad de muchos jugadores. Franco asegura que «la mayoría» de ellos seguirán más allá de junio.

El presidente del Ademar, Cayetano Franco, es el que ha tomado la decisión de que Albizu salga cedido