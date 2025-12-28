El sustituto de Gordo en el banquillo del Ademar León se sabrá «pronto»

Uno de los grandes interrogantes de este 2026 para el Abanca Ademar es saber quién sustituirá en el banquillo a Dani Gordo, que no continuará más allá de esta temporada como anunció el club el pasado mes de noviembre. Cayetano Franco insiste en que el nombre del nuevo técnico se conocerá «pronto». Será un entrenador que «conoce bien la casa» y con el que ya están tomando decisiones conjuntas de cara a la 2026-2027. Rubén Garabaya es uno de los mejores colocados ahora mismo, como ya viene contando Diario de León hace semanas. Antonio García y Raúl Entrerríos también han sonado.

Por otra parte, Gordo participa como experto designado por la EHF en la primera edición de la Puerto Cup.