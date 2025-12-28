Montejos corre un año más de la mano de su San Silvestre popular

Montejos esperó a San Silvestre para disfrutar de una carrera en la que el deporte y la diversión se dieron la mano. Justo antes de la hora de comer más de un centenar de vecinos y foráneos, de todas las edades, recorrieron algunas de las calles de la localidad para disfrutar de una cita ya consolidada en Navidad en la que no faltaron un buen número de participantes ataviados con disfraces, la mayoría relacionados con estas fechas.

ÁNGELOPEZ

Lo importante era participar y divertirse y Montejos cumplió con las expectativas de quienes formaron parte de la San Silvestre y de los que la disfrutaron como espectadores.