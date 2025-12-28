Diario de León

Atletismo. Con más de 100 protagonistas

Montejos corre un año más de la mano de su San Silvestre popular

Niños y adultos participaron en la cita de Montejos.

Niños y adultos participaron en la cita de Montejos.

Miguel Ángel TrancaRedactor de Deportes
Montejos esperó a San Silvestre para disfrutar de una carrera en la que el deporte y la diversión se dieron la mano. Justo antes de la hora de comer más de un centenar de vecinos y foráneos, de todas las edades, recorrieron algunas de las calles de la localidad para disfrutar de una cita ya consolidada en Navidad en la que no faltaron un buen número de participantes ataviados con disfraces, la mayoría relacionados con estas fechas.

Lo importante era participar y divertirse y Montejos cumplió con las expectativas de quienes formaron parte de la San Silvestre y de los que la disfrutaron como espectadores.

