Camponaraya corre y es solidaria en su San Silvestre

La San Silvestre de Camponaraya superó los 220 dorsales.

Miguel Ángel TrancaRedactor de Deportes
Camponaraya disfrutó con el deporte y la solidaridad en su San Silvestre. Disfraces, salud y altas dosis de diversión fueron los compañeros de viaje de los 223 participantes en una carrera que sumó su décima edición solidaria (a beneficio de la Asociación Las Hormigas).

Con una distancia de ocho kilómetros para los corredores y cuatro para los andarines, la San Silvestre de Camponaraya hizo disfrutar a todos los participantes, fuera cual fuera su edad, que al final entraban con sus dorsales en el sorteo de productos y vales regalo de los bares, panaderías, fruterías y centro de estética de la localidad. A los peques que les tocaba se les entregaba un cucurucho de golosinas. Cada inscrito recibió como regalo un gorro de Papa Noel.

