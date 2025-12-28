Atletismo. Deporte y fiesta en el estreno de la macha popular
Toral de los Vados corre y brinda con su San Silvestre
Toral de los Vados estrenó por todo lo alto su San Silvestre. Lo hizo con una marcha popular que reunió a un buen número de participantes de diferentes edades. Locales y foráneos en una jornada en lo que lo importante fue disfrutar con amigos y familia de un momento tan especial. Para despedir el año de la mejor manera posible.
Lo importante era participar y disfrutar luego de los regalos con el sorteo de ocho bolsas de presentes y una sabrosa y reconfortante chocolatada.
La Navidad sumó así una actividad concurrida que sirvió además para que muchos de los participantes se disfrazaran, principalmente de motivos navideños. La fiesta, la diversión y el deporte estuvieron asegurados por los participantes.