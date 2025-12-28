Toral de los Vados corre y brinda con su San Silvestre

La San Silvestre resultó de lo más divertida en Toral.AYUNTAMIENTO TORAL DE LOS VADOS

Toral de los Vados estrenó por todo lo alto su San Silvestre. Lo hizo con una marcha popular que reunió a un buen número de participantes de diferentes edades. Locales y foráneos en una jornada en lo que lo importante fue disfrutar con amigos y familia de un momento tan especial. Para despedir el año de la mejor manera posible.

Lo importante era participar y disfrutar luego de los regalos con el sorteo de ocho bolsas de presentes y una sabrosa y reconfortante chocolatada.

La Navidad sumó así una actividad concurrida que sirvió además para que muchos de los participantes se disfrazaran, principalmente de motivos navideños. La fiesta, la diversión y el deporte estuvieron asegurados por los participantes.