La SD Ponferradina ya está de vuelta

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Después de una semana de vacaciones, la plantilla de la SD Ponferradina volvió este domingo al trabajo. Lo hizo a primera hora de la tarde, mientras había luz natural en el Anexo Jesús Tartilán. En dicha sesión estuvo presente el director deportivo José Sietes.

Sólo dos futbolistas del plantel blanquiazul estuvieron ausentes de la 1ª sesión post vacacional. Fueron Vicente Esquerdo, único lesionado de la lista de jugadores del equipo, y Vlad Kysil, uno de los candidatos a dejar hueco en las próximas semanas a posibles refuerzos para mejorar la plantilla.

Esta semana se entrenará con cierta normalidad, sólo con el condicionante del festivo del 1 de enero. Por eso Nafti empezó el trabajo un domingo. El siguiente choque será el domingo 4 a las 16.30 horas en Lezama ante el Bilbao Athletic en la jornada 18 de Liga. Para entonces ya llevará abierto dos días el mercado invernal.

Borja Valle, que ya estuvo en las dos últimas convocatorias, en la de Tenerife en condiciones de jugar, entrenó como uno más y el fin de semana podría reaparecer tras lesionarse en el primer partido de la era Nafti.

Ahora la Deportiva disputará dos partidos seguidos fuera (el ya jugado en Santa Cruz y el de Lezama), luego dos seguidos en casa ante Ourense CF y Racing, y de nuevo dos fuera, en este caso en Guadalajara y Lugo.

No pasaba la Deportiva unas vacaciones en descenso desde la temporada 2022-2023, la última en 2ª División, cuando era 20ª con 21 puntos en 21 jornadas, los mismos que los puestos de salvación. En la 3ª categoría del fútbol español no sucedía desde la 2001-2002, cuando era 18ª con 16 puntos.