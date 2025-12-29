Marta García buscará reeditar el éxito de 2024 en la San Silvestre Vallecana

Marta García cerrará el año a la carrera. Y con el objetivo de repetir el éxito del pasado año en la San Silvestre Vallecana. Tras ganar en León la leonesa lo hacía en una prueba que cada año bate récords de participación.

Y este curso espera que el guion sea idéntico. El León lograba repetir el pasado domingo y este miércoles buscará hacer lo propio en una San Silvestre Vallecana con nada menos que 42.000 protagonistas, 40.000 de ellos en la prueba popular y 2.000 en la de élite que empezará a las 19.55 y en la que Marta parte como la rival a batir y gran favorita para la victoria.

La atleta leonesa, no obstante, tendrá que superar el escollo que representan rivales de la talla de carla Gallardo, Lucía Rodríguez, Lidia Campo, Fátima Ouhaddou, Marta Serrano, Majida Maayouf o Azucena Díaz entre la representación española a la que se une como dificultad añadida la participación de varias atletas foráneas.

Por lo que respecta a la categoría masculina la presencia leonesa la encabeza Jorge Blanco entre una nómina de pedigrí encabezada por el atleta de raíces maragatas y reciente vencedor en la San Silvestre de León, Fernando Carro. Otros primeros espadas rivales del pupilo de José Enrique Villacorta serán entre los atletas españoles Carlos Mayo, Ibrahim Chakir, Nassim Hassaous, Aarón Las Heras, Adrián Ben, Daniel Mateo, Pol Oriach o Jesús Ramos. Sin olvidarse, claro está, de la representación foránea con muchos y muy buenos representantes en la salida y claros candidatos al podio de una San Silvestre de mucha calidad.