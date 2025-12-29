La Bañeza disfruta sobre cuatro ruedas con la Concentración Navideña de Vehículos Tuning

La Bañeza disfrutó e hizo disfrutar sobre cuatro ruedas con la primera Concentración de Vehículos Tuning. Más de 200 vehículos procedentes de Castilla y León, Asturias y Galicia convirtieron las calles de la ciudad en un circuito multicolor en el que la imaginación fue un destacado ingrediente.

JOSÉ CARLOS PRIETO

Cada vehículo tuneado de diferente manera y con motivos también variados ‘vestidos’ en algunos casos de motivos navideños hicieron las delicias de jóvenes, mayores y también de los niños. Organizada por los clubes Arribas Valdesandinas Racing y La Chispa Racing de Santa Marinica con el apoyo del Ayuntamiento de La Bañeza, la Concentración finalizaba con la entrega de premiso a David Fernández (Mejor Gasolina y Mejor Sonido Gasolina) y Mariano Jiménez (Mejor Coche Navideño).