Diario de León

MOTOR. Con la presencia de 200 participantes de Castilla y León, Asturias y Galicia

La Bañeza disfruta sobre cuatro ruedas con la Concentración Navideña de Vehículos Tuning

Uno de los coches que participaron en La Bañeza.

Uno de los coches que participaron en La Bañeza.JOSÉ CARLOS PRIETO

Publicado por
Miguel Ángel TrancaRedactor de Deportes
Redacción

Creado:

Actualizado:

La Bañeza disfrutó e hizo disfrutar sobre cuatro ruedas con la primera Concentración de Vehículos Tuning. Más de 200 vehículos procedentes de Castilla y León, Asturias y Galicia convirtieron las calles de la ciudad en un circuito multicolor en el que la imaginación fue un destacado ingrediente.

JOSÉ CARLOS PRIETO

Cada vehículo tuneado de diferente manera y con motivos también variados ‘vestidos’ en algunos casos de motivos navideños hicieron las delicias de jóvenes, mayores y también de los niños. Organizada por los clubes Arribas Valdesandinas Racing y La Chispa Racing de Santa Marinica con el apoyo del Ayuntamiento de La Bañeza, la Concentración finalizaba con la entrega de premiso a David Fernández (Mejor Gasolina y Mejor Sonido Gasolina) y Mariano Jiménez (Mejor Coche Navideño).

JOSÉ CARLOS PRIETO

tracking