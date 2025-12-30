El Eneicat arma su proyecto de la temporada 2026 con Paula Soler

El Eneicat sigue conformando su proyecto para 2026. La última incorporación por ahora es la de Paula Soler, ciclista española con una sólida trayectoria nacional y experiencia internacional, que refuerza la estructura deportiva con un perfil completo y contrastado.

Soler cuenta entre sus principales logros con el subcampeonato de España de Contrarreloj Individual en 2019, además de una destacada regularidad en campeonatos autonómicos, donde ha sido campeona de la Comunidad Valenciana de manera consecutiva en disciplinas como carretera, pista y contrarreloj.

En pista, la corredora ha logrado ocho subcampeonatos de España en distintas especialidades entre los años 2019 y 2023, confirmando su constancia al máximo nivel nacional.

A nivel internacional, Paula Soler ha competido en pruebas de alto nivel como el Tour Cycliste Féminin International de l'Ardèche, una de las carreras por etapas más exigentes del calendario femenino, donde alcanzó la 19.ª posición en la clasificación general. Con esta incorporación el equipo suma experiencia, fiabilidad y polivalencia de cara a la nueva temporada cuyo inicio está a la vuelta de la esquina para la escuadra leonesa.