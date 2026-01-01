Atletismo | La prueba reunió a 3.500 corredores
Daniel Alonso y Loreto Pacho ganan en La San Silvestre Solidaria de La Robla
La Robla despidió su año deportivo uniendo atletismo y solidaridad en una San Silvestre que volvió a convertirse en todo un éxito con 3.500 participantes. En la carrera absoluta Daniel Alonso, con un tiempo de 11:05, se apuntó el triunfo de manera solvente. Completaron el cuadro de honor Miguel Caminero y Kevin Tarek Viñuela y se quedaron a las puertas Adrián Eronímedes Núñez y Juan Ojanguren.
En la categoría femenina Loreto Pacho se hacía con la victoria por delante de Victoria Sanleda Ferrer y Claudia Santamarta. Cuarta fue Marina Guerra y quinta Victoria Salvadores. Los mejores atletas locales fueron Pilar Viñuela y Borja González.
Lo recaudado para diferentes asociaciones fue doblado con la aportación del Ayuntamiento.