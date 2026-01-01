La San Silvestre de La Bañeza es para Guzmán González y Laura Sánchez
ATLETISMO. Casi 600 corredores tomaron parte en una de las carreras navideñas más longevas de final de año en la provincia
La Bañeza despidió un año más el año con el atletismo como protagonista. Y ya van 27 ediciones. La carrera, que tuvo su vertiente absoluta y también protagonismo para la base, contó con cerca de 600 protagonistas en la línea de salida. Entre ellos el corredor local Guzmán González Mantecón que con un crono de 21:56 se apuntaba el triunfo con 26 segundos de margen sobre su más inmediato perseguidor, Guillermo García, mientras que la tercera posición tenía como destinatario a Fernando Colado.
En féminas otra habitual de los podios, Laura Sánchez Piedrafita, se llevaba los máximos honores con su primer puesto en la meta con un crono de 25:32 por delante de Raquel Maestre y Miriam Álvarez, segunda y tercera respectivamente.
La carrera, también con su lado solidario, tuvo a otros triunfadores en el último día de 2025. En la categoría sénior a Christian de Paz y Noelia Coomonte, mientras que en la sub-18 ese honor se lo llevaron Lucía Maniega y Mario Alba.
En cuanto a las categorías de veteranos, en la A Beatriz Villoria y Darío Pellitero fueron los vencedores al igual que en la B Camino Alegre y Alfonso Díez.
La San Silvestre de La Bañeza homenajeó también a Marcos Bas e Ismael. Y a sus guías David Rodríguez y Manuel