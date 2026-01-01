La San Silvestre de La Bañeza es para Guzmán González y Laura Sánchez

La Bañeza despidió un año más el año con el atletismo como protagonista. Y ya van 27 ediciones. La carrera, que tuvo su vertiente absoluta y también protagonismo para la base, contó con cerca de 600 protagonistas en la línea de salida. Entre ellos el corredor local Guzmán González Mantecón que con un crono de 21:56 se apuntaba el triunfo con 26 segundos de margen sobre su más inmediato perseguidor, Guillermo García, mientras que la tercera posición tenía como destinatario a Fernando Colado.

En féminas otra habitual de los podios, Laura Sánchez Piedrafita, se llevaba los máximos honores con su primer puesto en la meta con un crono de 25:32 por delante de Raquel Maestre y Miriam Álvarez, segunda y tercera respectivamente.

Guzmán escoltado por Guillermo y Fernando.JUAN CARLOS ÁLVAREZ

La carrera, también con su lado solidario, tuvo a otros triunfadores en el último día de 2025. En la categoría sénior a Christian de Paz y Noelia Coomonte, mientras que en la sub-18 ese honor se lo llevaron Lucía Maniega y Mario Alba.

En cuanto a las categorías de veteranos, en la A Beatriz Villoria y Darío Pellitero fueron los vencedores al igual que en la B Camino Alegre y Alfonso Díez.

La San Silvestre de La Bañeza homenajeó también a Marcos Bas e Ismael. Y a sus guías David Rodríguez y Manuel