Pobladura de Pelayo García corre por Navidad

Pobladura de Pelayo García sumó once entregas de su Carrera Solidaria de Navidad. Con el deporte como protagonista pero también con un guiño a las causas sociales y a la fiesta. No faltó de nada en una carrera que también tuvo preparados sus podios para los mejores.

en la categoría absoluta femenina para Sigrid Domínguez que era la más rápida en completar el recorrido para cruzar la línea de meta. Tras ella Laura Fernández y Virginia Aguado para cerrar el cuadro de honor. En la prueba masculina el primer peldaño del podio estuvo reservado para Rubén Verdejo que superaba al resto de rivales entre los que se encontraban Félix Martínez y David Toro, a la postre segundo y tercero en la clasificación.

Podio absoluto masculino con Rubén, Félix y David.ORGANIZACIÓN

Y en infantiles otro Verdejo, en este caso Omar, era el triunfador con Hugo García y Carla Casado escoltándolo en el cuadro de honor. la Carrera Solidaria de Navidad de Pobladura de Pelayo García finalizaba con una chocolatada para todos los asistentes y con fuegos artificiales tas una tarde de deporte en la que entre los participantes no faltaron aquellos que junto a las zapatillas también hicieron gala de imaginación con diferentes disfraces. Para cerrar el año a la carrera y con la sonrisa en la cara de todos los participantes.

Podio absoluto femenino con Sigrid, Laura y Virginia.ORGANIZACIÓN