El Atlético Astorga suma goles con el fichaje de Sekou Kante Diane

El Atlético Astorga añade goles a su proyecto deportivo con la incorporación del hispano-senegalés Sekou Kante Diane.

El nuevo refuerzo del plantel entrenado por José Luis Lago llega procedente del CD Villaralbo en el que en la pasada campaña anotó una decena de goles en los 36 encuentros disputados.

Centrocampista con proyección ofensiva, Sekou, de 26 años y 1,92 metros, llega el club maragato para afrontar la segunda vuelta de la Liga con el reto de ayudar a la permanencia en la 2ª RFEF.