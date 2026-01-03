Sigue en directo el partido Cultural Leonesa-Real Sociedad B, minuto a minuto

90+5' Final con 1-1 15:55 03/01/2026 15:55 03/01/2026 El árbitro pita la conclusión del partido.

90+4' Collado falla el gol de la victoria 15:54 03/01/2026 15:55 03/01/2026 Tras recibir de Lucas Ribeiro Collado se va de Fraga y dispara alto.

90+3' La Cultural va a por la victoria 15:53 03/01/2026 15:54 03/01/2026 Con Lucas Ribeiro la Cultural se vuelca sobre la portería de Fraga.

90+1' Uyyyyy!!! Lucas Ribeiro al larguero 15:51 03/01/2026 15:53 03/01/2026 El brasileño de la Cultural envía el balón al larguero, tras recibir de Calero.

90' El árbitro añade 4 minutos 15:49 03/01/2026 15:49 03/01/2026 Cuatro minutos de prolongación.

90' Lucas Ribeiro pone en pie a la afición 15:48 03/01/2026 15:53 03/01/2026 Entre Thiago Ojeda y Ribeiro, a punto de lograr el segundo gol para la Cultural.

88' GOOOOOOOOOOOOOOOL DE LUCAS RIBEIRO!!! 15:47 03/01/2026 15:47 03/01/2026 1-1: El brasileño empata para la Cultural.

85' Todo en la magia de Lucas Ribeiro 15:45 03/01/2026 15:45 03/01/2026 El equipo culturalista busca a Lucas Ribeiro para intentar el empate.

83' Larios penetra por banda 15:41 03/01/2026 15:41 03/01/2026 El lateral culturalista apoya en ataque con penetraciones continuas.

81' Uyyyyy!!! Thiago Ojeda a punto de empatar 15:40 03/01/2026 15:40 03/01/2026 El mediocentro culturalista dispara con mucho peligro.

80' La Cultural incrementa su dominio 15:39 03/01/2026 15:39 03/01/2026 El equipo leonés busca el empate.

77' Lucas Ribeiro busca el gol 15:38 03/01/2026 15:38 03/01/2026 El brasileño no ceja en su empeño de lograr el empate.

76' Cambios en ambos equipos 15:37 03/01/2026 15:37 03/01/2026 Se van Ochieng y Mikel Rodríguez y entran Marchal y Eceizabarrena en la Real Sociedad B. En la Cultural abandona el campo Tresaco y salta al césped Collado.

73' La Cultural tiene más el balón 15:32 03/01/2026 15:32 03/01/2026 El equipo leonés por medio de Sergi Maestre trata de llevarse balones en la medular.

70' Amarillas a los visitante Peru y Balda 15:30 03/01/2026 15:30 03/01/2026 El árbitro amonesta con tarjeta amarilla los realistas Peru y Balda.

68' La Cultural quiere el balón 15:27 03/01/2026 15:27 03/01/2026 El equipo leonés pretende variar el sino del partido con la velocidad de Mboula.

67' 9.583 aficionados en el Reino 15:26 03/01/2026 15:26 03/01/2026 Según dato del club hay 9.583 espectadores en las gradas.

65' Uyyyyy Lucas Ribeiro!!! 15:24 03/01/2026 15:24 03/01/2026 El punta brasileño de la Cultural a punto de empatar.

63' Ochieng dispara 15:22 03/01/2026 15:22 03/01/2026 El visitante pone en apuros a Édgar Badía, aunque sin consecuencias.

62' Doble cambio en la Cultural 15:21 03/01/2026 15:21 03/01/2026 Se van Manu Justo y Chacón y entran Lucas Ribeiro y Mboula.

60' Primer cuarto de hora del segundo acto 15:19 03/01/2026 15:19 03/01/2026 La Cultural juega con la intención de ir hacia arriba, pero sin peligro en ataque.

57' La Cultural resiste y trata de crear ocasiones 15:16 03/01/2026 15:16 03/01/2026 Thiago Ojeda se ocupa de la recuperación, pero sin profundidad.

55' Nuevo córner que despeja Badía 15:14 03/01/2026 15:14 03/01/2026 La Real B bota un nuevo saque de esquina que despeja el portero culturalista Badía.

54' Mikel Rodríguez crea peligro 15:13 03/01/2026 15:13 03/01/2026 El filial realista juega a ritmo de Mikel Rodríguez.

51' La Cultural trata de recomponerse 15:11 03/01/2026 15:11 03/01/2026 El equipo culturalista saca la garra con un Sergi Maestre trabajador.

49' GOOOL DE LA REAL SOCIEDAD B 15:09 03/01/2026 15:42 03/01/2026 0-1: Carbonell cuela el balón por la escuadra desde fuera del área.

47' Barzic evita el peligro 15:07 03/01/2026 15:07 03/01/2026 El central culturalista despeja el balón de su área.

46' Comienza la segunda parte con 2 cambios en la Cultural 15:05 03/01/2026 15:05 03/01/2026 Se quedan en los vestuarios Hinojo y Pibe y ya están en el campo Larios y Sergi Maestre.

45+1' Final de la primera parte con 0-0 14:49 03/01/2026 14:49 03/01/2026 El árbitro pita la conclusión del primer tiempo.

45' Amarilla al culturalista Barzic 14:48 03/01/2026 14:48 03/01/2026 El central local recibe la cartulina amarilla por una fuerte entrada.

45' Un minuto de añadido 14:46 03/01/2026 14:46 03/01/2026 El árbitro prolonga un minuto al primer tiempo.

43' Pibe se duele 14:45 03/01/2026 14:45 03/01/2026 El extremo culturalista de momento resiste en el campo.

40' Lo intenta Pibe para la Cultural 14:42 03/01/2026 14:42 03/01/2026 El culturalista Pibe trata de coger posición de disparo, pero se la lleva el visitante Balda.

38' Badía salva a la Cultural 14:40 03/01/2026 14:40 03/01/2026 Ochieng dispara a puerta desde dentro del área, pero rechaza el balón el portero culturalista Badía.

35' Amarilla al visitante Astiazaran 14:38 03/01/2026 14:38 03/01/2026 El futbolista del filial donostiarra ve la cartulina amarilla por fuerte entrada a Hinojo.

31' Mikel Rodríguez crea peligro en el área culturalista 14:33 03/01/2026 14:33 03/01/2026 El portentoso jugador realista Mikel Rodríguez lo hace todo bien en el área, pero dispara muy blando a las manos del portero local Badía.

30' Primera media hora de juego 14:32 03/01/2026 14:32 03/01/2026 Con dominio de la Real Sociedad B se cumple la media hora de juego.

26' Amarilla al culturalista Hinojo 14:29 03/01/2026 14:29 03/01/2026 El lateral izquierdo de la Cultural ve la tarjeta amarilla por fuerte entrada a un rival. Jugadores del filial piden la roja al árbitro, que no concede.

23' Cambio por lesión de Iker Calderón 14:27 03/01/2026 14:27 03/01/2026 Se va del campo Iker Calderón y salta al verde Ayo.

19' Amarilla al visitante Carrera 14:21 03/01/2026 14:21 03/01/2026 El árbitro amonesta con amarilla al realista Carrera por fea entrada a Bicho.

17' Uyyyyy!!! Ochieng al larguero 14:18 03/01/2026 14:18 03/01/2026 A punto de marcar el primer gol el filial realista, mandando Ochieng el balón al larguero tras pegar el cuero en Rodri.

15 Ochieng hace el primer disparo a puerta del partido 14:16 03/01/2026 14:16 03/01/2026 Balda deja atrás el balón, que golpea después Ochieng, pero atrapa Badía.

12' Contundente atrás el leonés Rodri Suárez 14:15 03/01/2026 14:15 03/01/2026 El capitán culturalista regresa muy seguro en defensa.

9' Juego alterno sin ocasiones 14:10 03/01/2026 14:10 03/01/2026 De momento nadie toma la iniciativa en el Reino de León.

7' Amarilla al visitante Carbonell 14:09 03/01/2026 14:09 03/01/2026 El jugador de la Real Sociedad B Carbonell ve la tarjeta amarilla por falta a Pibe.

6' Saque de esquina para la Real B 14:07 03/01/2026 14:07 03/01/2026 Balda bota el córner en jugada ensayada, que no funciona.

5' Calero, muy activo 14:06 03/01/2026 14:06 03/01/2026 De nuevo el lateral derecho penetra por banda. Busca a Manu Justo, pero no lo encuentra.

3' Mikel Rodríguez mueve a su equipo 14:04 03/01/2026 14:04 03/01/2026 El jugador visitante ya ordena con su calidad al equipo donostiarra.

1' Calero penetra por banda 14:03 03/01/2026 14:03 03/01/2026 El lateral derecho de la Cultural intenta crear peligro, pero sin consecuencias.

1' Arranca el partido 14:01 03/01/2026 14:01 03/01/2026 Ya mueve el balón la Cultural.

La previa 13:52 03/01/2026 13:54 03/01/2026 Ziganda decide sentar a Lucas Ribeiro de inicio y apuesta por los extremos Pibe y Rafa Tresaco. Además vuelve al once el central leonés Rodri Suárez en detrimento del portugués Tomás Ribeiro. Al igual que el lateral derecho Iván Calero, quien ocupará el sitio del venezolano Víctor García, lo que supondrá un doble cambio en la cobertura que actuó en el estadio Gran Canaria encajando una goleada (4-0). Arranca el año en el Reino de León, con la necesidad de vencer para no irse hacia abajo en la tabla de Segunda División.