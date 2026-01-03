La Virgen del Camino logra un punto de valor en su visita al complicado campo del Almazán

Publicado por Alex Ortiz Almazán Creado: Actualizado:

SD ALMAZÁN O

Antonio, Sergio, Rafael, Ángel, Santa (Latorre, min 86), Oscar, Javier (Junyent, min 86), Daniel (Ebrahima, min 46 — Ceesay, min 71 —), Marcos, Víctor y Hugo.

CD LA VIRGEN DEL CAMINO O

Daniel, Raúl, Sergio, Abel (Daniel, min 86), Alejandro, Pereda, Hugo, Lucas, Pablo (Javier, min 64), Miguel (Álvaro, min 58) y Vázquez.

Árbitro: Martín Álvarez. Tarjetas amarillas a los locales Oscar; y a los visitantes Alejandro y Sergio. Incidencias: Campo Municipal La Arboleda

Almazán y La Virgen del Camino empataron a cero en un partido gris por parte de ambas escuadras. Pese a que los dos equipos buscaron el buen hacer dentro de las áreas, ni locales ni visitantes tuvieron su tarde de cara a portería para llevarse algo más de La Arboleda.

Este punto, aunque insuficiente para el equipo visitante, le sirve para seguir escalando posiciones en la tabla y colocarse en la séptima plaza, con 23 puntos. La conclusión es clara: alejarse de la zona roja de la clasificación y buscar, por qué no, los puestos nobles durante la segunda vuelta de la competición.

El partido comenzó con un ritmo alto impuesto por ambos conjuntos sobre el tapete verde, en busca de alguna que otra llegada a las áreas, pero la puntería estuvo desafinada durante los 90 minutos. La Virgen no ganó, pero tampoco encajó una derrota y sigue puntuando.