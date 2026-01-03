La Ponferradina busca la vida nueva en el año nuevo

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

La Deportiva quiere hacer bueno ese dicho de «Año nuevo, vida nueva». Falta le hace al equipo, que lleva dos meses sin lograr un triunfo, y al entrenador, que únicamente ha obtenido un empate como resultado positivo desde que se hizo cargo del banquillo blanquiazul. Desde las 16.30 horas de este domingo se mide en el campo 2 de las instalaciones deportivas de Lezama al Bilbao Athletic.

El encuentro se puede seguir en el minuto a minuto de Diario de León a través de su página web (www.diariodeleon.es), en Onda Bierzo, a través de la radio, y en los canales de televisión LaLiga+, Football Club, Euskaltel, R, Movistar+, Digi, Orange, +Media, Zapi.

Sólo Lían dos Santos y Esquerdo están fuera de la convocatoria. Sin embargo, los otros futbolistas que están en la rampa de salida para el mercado de invierno, esto es, Álex Mula, Vlad Kysil y Jorrín, han viajado a Vizcaya como componentes de la expedición blanquiazul.

Tras no haber funcionado nada de lo hecho hasta ahora, es complicado saber por qué se puede decantar el técnico. Borja Valle, ya recuperado de la lesión que se produjo el día del debut de Nafti, podría ser la gran novedad del once berciano. Cortés también podría regresar al equipo de salida.

El Bilbao Athletic vio cortada hace un mes una racha de 4 victorias seguidas, una de ellas en el campo del líder Tenerife, pero tras caer en Getxo y frente al filial del RC Celta, acabó el 2025 ganando 2-3 en Mérida. Empieza el domingo con 25 puntos, 8 más que la Deportiva y a 3 de la zona de play off. El filial celeste y el Cacereño son los dos únicos equipos que han ganado en Lezama, mientras que Atlético Osasuna Promesas y Unionistas CF sacaron sendos empates sin goles. Ibai Sanz con 8 goles es el gran referente ofensivo del conjunto dirigido por Jokin Arambarri. Y Asier Hierro es la principal ausencia por sanción en el equipo rojiblanco. Cumplirá su 2º y último partido derivado de la sanción por su expulsión ante el RC Celta Fortuna.

Pol Gòdia Solé será el árbitro encargado de dirigir el encuentro. Este ilerdense de 27 años, perteneciente al Comité Territorial Catalán, vive su 3ª temporada en 1ª Federación. la Deportiva solo le pitó el partido de Copa del Rey de la temporada 2023-2024 en Barbastro, que acabó 1-0 para el conjunto del Somontano. En los partidos que ha dirigido esta campaña se han dado 4 victorias locales, un empate y el único triunfo del Atlético Madrileño ante el Alcorcón como visitante.

Igual que el año pasado, la Deportiva empieza el año contra un equipo vasco. Entonces cayó en Liga en casa ante el Sestao River y antes había perdido en Copa con la Real Sociedad.

La fecha, la situación clasificatoria de la Deportiva y la nieve anunciada para hoy en buena parte del norte peninsular puede restar apoyos al cuadro berciano en Lezama, donde siempre tiene una buena presencia de adeptos.