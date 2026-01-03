Ziganda: «El rival fue mejor 60 minutos, pero empatamos por orgullo»

José Ángel Ziganda valoró el empate final: «El empate es bueno porque el equipo no estaba sabiendo empatar en casa, incluso en partidos en los que había jugado mejor. Supimos no desmontarnos en todo».

Ziganda reconoció que su equipo estuvo «muy mal con y sin balón, lo que propició que el rival hiciera mucho daño en sus contras por la velocidad de sus jugadores, con sesenta minutos donde fueron mejores". Con la entrada de Lucas Ribeiro, la Cultural «echó mano del orgullo y peleó consigo mismo, algo que habrá que hacer en todos los partidos".