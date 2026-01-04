Diario de León

Las fotos del Cross de Reyes de Sariegos

Corredores y andarines desafían el frío de enero en la tradicional cita deportiva de principio del año en el alfoz de León

Virginia Moran

Publicado por
Redacción
León

Creado:

Actualizado:

El calendario deportivo de León ha arrancado con energía este domingo 4 de enero con la celebración de la duodécima edición del Cross de Reyes de Sariegos. La prueba ha vuelto a demostrar su poder de convocatoria reuniendo a atletas, especialistas en marcha nórdica y familias que no han querido perderse la oportunidad de estrenar el año con el dorsal puesto. 

Virginia Moran

Corredores y andarines desafían el frío de enero en la duodécima edición del Cross de Reyes de Sariegos

Virginia Moran

Corredores y andarines desafían el frío de enero en la duodécima edición del Cross de Reyes de Sariegos

Virginia Moran

Corredores y andarines desafían el frío de enero en la duodécima edición del Cross de Reyes de Sariegos

Virginia Moran

Corredores y andarines desafían el frío de enero en la duodécima edición del Cross de Reyes de Sariegos

Virginia Moran

Corredores y andarines desafían el frío de enero en la duodécima edición del Cross de Reyes de Sariegos

Virginia Moran

Corredores y andarines desafían el frío de enero en la duodécima edición del Cross de Reyes de Sariegos

Virginia Moran

Corredores y andarines desafían el frío de enero en la duodécima edición del Cross de Reyes de Sariegos

Virginia Moran

Corredores y andarines desafían el frío de enero en la duodécima edición del Cross de Reyes de Sariegos

Virginia Moran

Corredores y andarines desafían el frío de enero en la duodécima edición del Cross de Reyes de Sariegos

Virginia Moran

Corredores y andarines desafían el frío de enero en la duodécima edición del Cross de Reyes de Sariegos

Virginia Moran

Corredores y andarines desafían el frío de enero en la duodécima edición del Cross de Reyes de Sariegos

Virginia Moran

Corredores y andarines desafían el frío de enero en la duodécima edición del Cross de Reyes de Sariegos

Virginia Moran

Corredores y andarines desafían el frío de enero en la duodécima edición del Cross de Reyes de Sariegos

Virginia Moran

Corredores y andarines desafían el frío de enero en la duodécima edición del Cross de Reyes de Sariegos

Virginia Moran

Corredores y andarines desafían el frío de enero en la duodécima edición del Cross de Reyes de Sariegos

Virginia Moran

Corredores y andarines desafían el frío de enero en la duodécima edición del Cross de Reyes de Sariegos

Virginia Moran

Corredores y andarines desafían el frío de enero en la duodécima edición del Cross de Reyes de Sariegos

Virginia Moran

Corredores y andarines desafían el frío de enero en la duodécima edición del Cross de Reyes de Sariegos

Virginia Moran

Corredores y andarines desafían el frío de enero en la duodécima edición del Cross de Reyes de Sariegos

Virginia Moran

Corredores y andarines desafían el frío de enero en la duodécima edición del Cross de Reyes de Sariegos

Virginia Moran

Corredores y andarines desafían el frío de enero en la duodécima edición del Cross de Reyes de Sariegos

Virginia Moran

Corredores y andarines desafían el frío de enero en la duodécima edición del Cross de Reyes de Sariegos

Virginia Moran

Corredores y andarines desafían el frío de enero en la duodécima edición del Cross de Reyes de Sariegos

Virginia Moran

Corredores y andarines desafían el frío de enero en la duodécima edición del Cross de Reyes de Sariegos

Virginia Moran

Corredores y andarines desafían el frío de enero en la duodécima edición del Cross de Reyes de Sariegos

Virginia Moran

Corredores y andarines desafían el frío de enero en la duodécima edición del Cross de Reyes de Sariegos

Virginia Moran

Corredores y andarines desafían el frío de enero en la duodécima edición del Cross de Reyes de Sariegos

Virginia Moran

Corredores y andarines desafían el frío de enero en la duodécima edición del Cross de Reyes de Sariegos

Virginia Moran

Corredores y andarines desafían el frío de enero en la duodécima edición del Cross de Reyes de Sariegos

Virginia Moran

Corredores y andarines desafían el frío de enero en la duodécima edición del Cross de Reyes de Sariegos

Virginia Moran

Corredores y andarines desafían el frío de enero en la duodécima edición del Cross de Reyes de Sariegos

Virginia Moran

Corredores y andarines desafían el frío de enero en la duodécima edición del Cross de Reyes de Sariegos

Virginia Moran

Corredores y andarines desafían el frío de enero en la duodécima edición del Cross de Reyes de Sariegos

Virginia Moran

Corredores y andarines desafían el frío de enero en la duodécima edición del Cross de Reyes de Sariegos

Virginia Moran

Corredores y andarines desafían el frío de enero en la duodécima edición del Cross de Reyes de Sariegos

Virginia Moran

Corredores y andarines desafían el frío de enero en la duodécima edición del Cross de Reyes de Sariegos

Virginia Moran

Corredores y andarines desafían el frío de enero en la duodécima edición del Cross de Reyes de Sariegos

Virginia Moran

Corredores y andarines desafían el frío de enero en la duodécima edición del Cross de Reyes de Sariegos

Virginia Moran

Corredores y andarines desafían el frío de enero en la duodécima edición del Cross de Reyes de Sariegos

Virginia Moran

Corredores y andarines desafían el frío de enero en la duodécima edición del Cross de Reyes de Sariegos

Virginia Moran

Corredores y andarines desafían el frío de enero en la duodécima edición del Cross de Reyes de Sariegos

Virginia Moran

Corredores y andarines desafían el frío de enero en la duodécima edición del Cross de Reyes de Sariegos

Virginia Moran

Corredores y andarines desafían el frío de enero en la duodécima edición del Cross de Reyes de Sariegos

Virginia Moran

Corredores y andarines desafían el frío de enero en la duodécima edición del Cross de Reyes de Sariegos

Virginia Moran

Corredores y andarines desafían el frío de enero en la duodécima edición del Cross de Reyes de Sariegos

Virginia Moran

Corredores y andarines desafían el frío de enero en la duodécima edición del Cross de Reyes de Sariegos

Virginia Moran

Corredores y andarines desafían el frío de enero en la duodécima edición del Cross de Reyes de Sariegos

Virginia Moran

Corredores y andarines desafían el frío de enero en la duodécima edición del Cross de Reyes de Sariegos

Virginia Moran

Corredores y andarines desafían el frío de enero en la duodécima edición del Cross de Reyes de Sariegos

Virginia Moran

Corredores y andarines desafían el frío de enero en la duodécima edición del Cross de Reyes de Sariegos

Virginia Moran

Corredores y andarines desafían el frío de enero en la duodécima edición del Cross de Reyes de Sariegos

Virginia Moran

Corredores y andarines desafían el frío de enero en la duodécima edición del Cross de Reyes de Sariegos

tracking