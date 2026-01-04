La Ponferradina cae en Lezama y sigue en descenso

Publicado por F. Rodríguez Bilbao Creado: Actualizado:

Pudo la Ponferradina sacar algo positivo en Bilbao, pero le faltó remate y al final cosechó su tercera derrota consecutiva, con lo que ya suma ocho partidos sin conocer la victoria. Aunque también Andrés Prieto evitó que la diferencia fuera mayor ante un Bilbao Athletic que dispuso de ocasiones y que se acerca a los puestos de play-off de ascenso, mientras la Deportiva continúa una semana más en puestos de descenso en el Grupo I de la Primera Federación.

Nafti, con la baja de Esquerdo, diseñó un equipo que empezaba "una nueva temporada en Lezama". Con Fede San Emeterio y Eneko Aguilar como pivotes, y Sergio Benito en punta, con Pau Ferrer muy cerca siempre, se dispuso a dar la sorpresa ante un filial que le sacaba ocho puntos en la clasificación. Y al que estuvieron a punto de sorprender a los 30 segundos del comienzo, pues Sergio Benito se coló por velocidad entre los dos centrales vascos, pero su flojo disparo raso cayó mansamente en las manos del portero Santos.

Tras el susto inicial, los cachorros llevaron la iniciativa ante una Deportiva que contuvo sin problemas, y con los dos Borjas muy activos, que salían con el esférico en la búsqueda del área rival. Lo más reseñable serían las internadas de Gift por la banda izquierda, ya que hacían sufrir a Jorrín y llevaban peligro, y Andrés Prieto, con una gran estirada, tuvo que desviar a saque de esquina un remate con la testa en vaselina de Adrián Pérez.

La insistencia de los rojiblancos se fue imponiendo ante unos blanquiazules ahora jugando en su parcela defensiva.

Además, Lete, con un chut raso desde unos 20 metros, ponía de nuevo a prueba a un Andrés Prieto que detenía el disparo en dos tiempos.

Les costaba a los del Bierzo enlazar tres pases seguidos y los bilbaínos percutían una y otra vez sobre el área, aunque les costaba encontrar oportunidades claras por la implicación defensiva de todos los hombres de Nafti. El técnico de Toulouse tuvo que esperar casi media hora para ver el primer córner a favor de los suyos, que terminó con un remate de cabeza muy desviado de Andújar.

Pero esta llegada les animó, provocando un saque de esquina más un minuto después, y en el 34, el guardameta local tuvo que salir a la desesperada fuera de su área para desbaratar un espléndido pase en profundidad que había dejado solo a Pau Ferrer, y este encaraba la portería.

También lo intentó Borja Vázquez, con una gran cabalgada por la banda derecha, pero su envío al área no encontró rematador. Se llegó al final de la primera mitad y ambos equipos no perdieron la cara al encuentro, y en cuanto tenían ocasión, salían buscando el terreno rival, aunque las defensas se impusieron en todo momento a los atacantes.

Tras el paso por los vestuarios, Nafti dejó en la ducha a un Jorrín con tarjeta amarilla para dar entrada a Diego Moreno. Y la primera oportunidad, como en la primera parte, los del Toralín pudieron marcar al rematar suave Andújar, una falta lanzada por Andoni López. Una salida trepidante de unos y otros, porque el recién incorporado Diego quitó el cuero de los pies al capitán Ibón Sánchez cuando iba a empujar el balón en las redes. En unos minutos sin respiro, de nuevo el portero Santos tuvo que salir de su área para evitar una jugada calcada a la de la primera mitad, pues le robaba de nuevo la pelota a Pau Ferrer cuando se disponía a rematar en solitario.

De un área a otra, el Bilbao Athletic provocó un saque de esquina que le valía el tanto que les ponía por delante en el marcador. Eder García marcó entre varios defensores y a partir de aquí llegaron los mejores minutos de los locales ante una Ponferradina que acusó el gol.

De nuevo, lo intentó Gift en un remate en plancha, y una espectacular estirada de Andrés Prieto evitó un nuevo tanto bilbaíno. Y Lete remató poco después ligeramente en los mejores minutos de los cachorros. El técnico francotunecino, viendo el cariz que tomó la contienda, efectuó tres nuevos cambios para variar una dinámica muy negativa para los blanquiazules, y consiguió frenarles. Las incorporaciones dieron con un tramo de partido en el que la Deportiva superó a los cachorros, aunque estos buscaron rápidas contras para aumentar la diferencia en el marcador.

También el técnico vasco movió su banquillo para dar aire a los suyos, y aguantaron el empuje berciano. Xemi y Keita lo intentaron sin suerte, y los minutos se sucedieron en un emocionante tramo final, con dos conjuntos que buscaron sin descanso sus diferentes objetivos. Pero la desgracia cayó del lado visitante, porque en un balón al área, Eneko Aguilar chocó, en su intento de remate, con el cancerbero vasco y el colegiado catalán entendió esta disputa como juego peligroso y lo expulsó. En la prolongación de 6 minutos, los de El Toralín buscaron el empate a la desesperada, pero sin suerte.