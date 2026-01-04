El Atlético Astorga sigue en modo intratable (0-1)

El Atlético Astorga refrendó en Luanco su excelente racha de juego y resultados. Y ya van nueve partidos sin conocer la derrota. En esta ocasión los maragatos lograban un merecido triunfo en un desplazamiento de alta exigencia que se saldaba con un marcador a su favor por 0-1.

Fue una victoria que se fraguó gracias a un gol de Ceínos en el saque de una falta en la prolongación de la primera mitad que hacía justicia a la superioridad que habían mostrado los de José Luis Lago frente a un rival al que apenas dejaron acercarse con peligro a las inmediaciones del portero Llamazares.

Una primera mitad en la que dominaron los leoneses ante un Marino errático y sin ideas. Tenía las cosas claras el Atlético Astorga, que desde el inicio se hizo fuerte en el centro del campo para no dejar maniobrar a un Marino de Luanco que tenía más posesión del balón e intentaba progresar, pero que apenas conseguía generar peligro alguno ante un rival rocoso y muy bien plantado que no daba opciones. Pasaban así los primeros minutos de partido sin que nada reseñable sucediese. El Atlético Astorga dispuso de una buena jugada de Mario Sánchez, que habilitaba a Nistal dentro del área, pero aparecía la defensa local en el último instante para arrebatarle el balón y evitar el uno contra uno de este ante el portero. Parecía que se animaba el partido en esta recta final de la primera mitad, y en el 40 lo probaba Mario Sánchez con una tijera que despejaba la zaga local. Fue el aviso de lo que iba a suceder después con el tanto del lateral Ceínos que en el último suspiro antes del descanso situaba el marcador en el 0-1 para los maragatos.

En la segunda parte el Marino de Luanco intentó reaccionar e incluso obligó al Atlético Astorga a firmar minutos más centrado en la defensa. Pero el peligro en su contra se fue diluyendo para acabar el pulso nuevamente con el control y asegurando un triunfo que vale doble y apuntala a los astorganos en la zona tranquila de la tabla.

Un resultado que refrenda su gran momento y que a pesar del examen de alta exigencia lograba superar demostrando que tras un inicio de Liga irregular va como una locomotora a todo ritmo en la competición. Los resultados y el juego lo avalan.