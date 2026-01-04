Gonzalo lidera la goleada del Real Madrid frente al Betis

Publicado por Óscar Bellot Madrid Creado: Actualizado:

Sin Mbappé, foráneo Rey Sol del Real Madrid, La Fábrica tomó este domingo la delantera para mantener a los blancos firmes en la pelea con un Barça que no afloja. Tres golazos de Gonzalo, excelso relevista del crack de Bondy, otro de Asencio, émulo del mismísimo Santillana en su estreno como realizador merengue, y uno más de Fran García, artillero inopinado en el descuento, dieron al conjunto de Chamartín ese triunfo holgado y convincente (5-1) que tanto precisaba para cargarse de moral antes de la Supercopa de España.

Inició el año con buen pie el equipo de Xabi Alonso, que al fin ganó, goleó y gustó, en ese orden, para disgusto del Betis de Manuel Pellegrini, que perdió su condición de única escuadra que permanecía invicta en la Liga a domicilio tras verse acribillada por las refulgentes joyas pulidas en la Ciudad Deportiva de Valdebebas.

Los verdiblancos fueron desbordados por la versión más eléctrica de Vinicius en la media hora inicial, se vieron en la lona a consecuencia del frenesí goleador de Gonzalo y la maestría de Rodrygo a balón parado y soñaron con volver a la vida con una crecida a partir del tanto del Cucho Hernández que alarmó al Bernabéu, pero acabaron masacrados por el empuje y la voracidad de los meritorios blancos, que arrimaron más que nunca el hombro para darle una alegría a su parroquia. Xabi Alonso cubrió la baja de Mbappé situando a Gonzalo como punta de lanza de un tridente completado por Rodrygo y Vinicius.

Al canterano se le presentaba una oportunidad de oro para reivindicarse como hizo en el Mundial de Clubes. Al «7», la de reconciliarse con el Bernabéu tras la sonora pitada de la que fue objeto en el duelo ante el Sevilla que clausuró un año aciago para los blancos. La aprovecharon, más el primero que el segundo.